Poslanci se v září sejdou naposledy. Návrhům, které se nedají stihnout, se již nebudou věnovat

Na návrhu programu zářijové řádné schůze Poslanecké sněmovny se ve čtvrtek dohodl její organizační výbor. „Rozhodl o tom, že vyřadíme ze schůze všechny návrhy zákonů v prvním a druhém čtení. Budeme se zabývat zákony, které vrátil nebo zamítl Senát, a potom některými zákony ve třetím čtení, prioritně těmi, které mají šanci projít bez problémů Senátem. Zbytek domluvíme potom na politickém grémiu před začátkem jednání sněmovny,“ upřesnil místopředseda dolní komory Petr Fiala (ODS). Další místopředseda Tomio Okamura (SPD) dodal, že na programu již nebudou ani volby do orgánů, jako je Rada České televize. „Opět se ukázalo, že tam není politická shoda,“ poznamenal. Podle prvního místopředsedy sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM) se výbor naopak shodl na tom, že by poslanci měli projednat všech dvanáct zákonů vrácených nebo zamítnutých Senátem. „Je to priorita stejně jako třetí čtení zákonů, které pošleme do Senátu,“ podotkl.

Senát vrátil poslancům například novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Horní komoře se nelíbí, že by měla o přiměřenosti podpory rozhodovat vláda nařízením. Poslanci se musí vrátit i k novele silničního zákona, která stanoví přísnější pravidla pro předjíždění cyklistů. Znovu by měli poslanci hlasovat také o novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která má rozšířit jeho kontrolní působnost. Její osud je však nejistý i proto, že Senát nesouhlasil kromě novely samotné ani se změnou ústavy, která má pro toto rozšíření vytvořit prostor. Vojtěch Filip považuje za důležité, aby poslanci také projednali státní závěrečný účet za loňský rok, což je podmínka pro to, aby se sněmovna mohla zabývat návrhem rozpočtu na rok následující, byť již nyní je jasné, že rozpočet bude schvalovat až nová sněmovna. Projednávat by se měla také poslanecká novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byť není v závěrečném čtení. Sněmovna by ji ale mohla schvalovat ve zrychleném režimu, tedy v jediném čtení.