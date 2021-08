Vláda nadále promine DPH na respirátory. Schválila také odškodné za kůrovce či mistrovské zkoušky

Vláda v pondělí rozhodla, že testy na covid-19 budu dál hrazeny všem. Důvodem je zhoršující se epidemická situace. „Na vládě jsme řešili otázku možného budoucího vývoje nemoci covid-19 v období, které nás čeká po létě. Celá západní Evropa má zhoršující se trend. Situace už je zhoršená ve Španělsku, Německu a Rakousku, proto jsme se rozhodli, že v tuto chvíli odložíme zrušení úhrady testů na covid,“ oznámil ministr zdravitnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Prodloužila také prominutí daně z přidané hodnoty (DPH) u respirátorů o další dva měsíce do konce října. Na Twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Respirátory jsou povinné například v hromadné dopravě a vnitřních prostorách.

Dočasné zrušení 21procentní daně vláda zavedla na začátku února a původně mělo platit dva měsíce. Ke snížení nebo zrušení DPH na ochranné pomůcky proti šíření koronaviru vyzývali už dříve vládu výrobci respirátorů. Schillerová opakovaně apelovala na výrobce a prodejce, aby zrušení daně promítli do ceny těchto ochranných prostředků. Někteří prodejci následně cenu upravili.

Transformace Ředitelství silnic a dálnic

Vláda také schválila záměr na transformaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na novou státní organizaci Správu dálnic a silnic. Bude fungovat po vzoru Správy železnic. Uvedl to ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ministerstvo dopravy si od přeměny slibuje zrychlení a zefektivnění silniční výstavby.

„Věcný záměr zákona o transformaci Ředitelství silnic a dálnic na státní podnik právě schválen vládou. Důležitý krok pro udržení enormního tempa výstavby dálnic, silnic nebo obchvatů. Jen letos počítáme s výdaji do dálniční a silniční infrastruktury přes 62 miliard korun,“ uvedl Havlíček na Twitteru.

Ministerstvo by nyní mělo do konce září připravit návrh zákona, který by legislativně novou státní organizaci ustanovil.

Podle resortu dopravy to pro stát zefektivní řízení přípravy a staveb dopravní infrastruktury a zjednoduší spolupráci i soukromým dodavatelům. Současné státní příspěvkové organizaci by to mělo umožnit rozsáhlé organizační i personální změny.

O transformaci ŘSD se hovoří řadu let. Stát nejprve zvažoval založení akciové společnosti, nyní se přiklonil k variantě státní organizace. Připravovaná transformace ŘSD na státní podnik bude navazovat na legislativní změny k dopravní výstavbě. Nový stavební zákon, novela zákona a také takzvaný liniový zákon by měly výrazně zrychlit přípravu projektů.

Mistrovská zkouška

Za novou mistrovskou zkoušku by měli lidé zaplatit v průměru 25 tisíc korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, aby byl zákon účinný od ledna příštího roku.

Po případném schválení materiálu kabinetem ale bude následovat klasický legislativní proces. Návrhy, které se nyní nacházejí v některém ze tří čtení ve sněmovně, s koncem volebního období končí.

Mistrovskou zkoušku by mohli složit lidé s výučním listem nebo maturitou, případně ti, kteří se prokážou souhrnem všech profesních kvalifikací stanovených pro úplnou profesní kvalifikaci. Zároveň musejí mít za sebou pět let praxe v oboru v posledních deseti letech. K tomu se vyžaduje jejich bezúhonnost. Zkouška bude mimo jiné potvrzením a oceněním kvalit odborníka, zvýší se prestiž řemesel. Pozitivní dopad se očekává i pro spotřebitele.

Zřízena by měla být evidence držitelů mistrovských listů. Povedou ji Hospodářská a Agrární komora. Ty budou zároveň připravovat, organizovat a provádět zkoušky a vydávat mistrovské listy. Úhrada za mistrovskou zkoušku bude daňově uznatelným nákladem pro uchazeče nebo jejich zaměstnavatele.

Podmínky pro zkoušky ve 45 oborech

Na přípravě mistrovské zkoušky se podílí vedle ministerstva průmyslu také ministerstvo školství. Dříve uvedlo, že na záměru pracuje zhruba od roku 2016, tedy už od minulého volebního období. Projekt, který má stanovit podmínky pro mistrovské zkoušky ve 45 oborech, plánovalo dokončit původně tento rok. Podle výroční zprávy ho ale loni značně ovlivnila pandemie koronaviru. Projekt proto potrvá do 30. června příštího roku.

Při obou resortech vzniknou řídicí výbory pro mistrovské zkoušky. Budou autorizovat profesní společenstva či schvalovat návrhy standardů o obsahu a podobě zkoušky.

Zavedení mistrovské zkoušky prosazovali v uplynulých letech zástupci zaměstnavatelů spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO), který avizoval její rychlé uzákonění. Zkouška podle něj měla začít fungovat od letošního roku.

Legislativní podobu zákona Havlíček sliboval předložit do léta 2019, jeho úřad návrh zveřejnil v prosinci toho roku. Své stanovisko k němu letos na konci července podle Davida Hluštíka z odboru komunikace MPO vypracovala předsedkyně Legislativní rady vlády.

Zvýšení rozpočtu předsednictví v EU

