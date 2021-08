Kdo přijede, dostane slevový poukaz. Stát chce přilákat víc lidí do velkých měst

Michaela Rybková s rodinou přijela z Mělníka na týdenní dovolenou do jižních Čech. Za týdenní ubytování dali zhruba deset tisíc, další tisíce za jídlo a vstupy na památky. Kdyby spali víc než tři noci v některém z českobudějovických hotelů, ušetřili by.

„Město, respektive formou destinační společnosti, dává třicetiprocentní slevu na pobyt a je to velice atraktivní a populární,“ vysvětlil Petr Šalda, generální manažer Grandhotelu Zvon.

Díky těmto pobídkám má hotel téměř naplněnou kapacitu. Zahraniční turisty ale vystřídali Češi. I proto už loni zlevnili. „Poptávka byla samozřejmě slabší, takže jsme cenu nějakým způsobem regulovali o dvacet až třicet procent směrem dolů,“ podotkl manažer.

Čechy lákají slevy na vstupném

Podobné je to i v centru Prahy. Ještě před pandemií naprostou většinu klientů tvořili cizinci. Ubytovávali se v průměru na čtyři dny. Teď jich jezdí méně a na kratší dobu. I tady zahraniční návštěvníky vystřídali Češi. Dostanou poukázky na levnější vstupy třeba do pražských muzeí a galerií. „Z Čechů to využívá každý druhý. Lidé už přijíždějí a většinou už vědí, co chtějí nebo o jakou vstupenku si mají požádat,“ uvedl provozovatel Hotelu Pod Věží David Spousta.

Hoteliéři by potřebovali, aby turisté jezdili víc než na jednu, dvě noci. To je cílem i ministerstva pro místní rozvoj. Víc turistů chce do krajů nalákat připravovaným dotačním programem a podobnými poukázkami, které už některá města nabízejí.

„Kongresy a běžní turisté se městům zatím jakoby spíše vyhýbají. Ten projekt je postaven na naší snaze stimulovat poptávku po službách v cestovním ruchu na území našich největších měst,“ upřesnil náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje David Koppitz.