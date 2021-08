Nejvíce peněz zatím dává za předvolební kampaň ANO a opoziční koalice, nejméně komunisté

Strany před volbami sází na kontaktní kampaň v regionech. Promítají v letním kině, rozdávají zmrzlinu nebo podepisují knihu. „Je to takový prodej nadvakrát. Politici to konají v terénu, ale zároveň propagují skrze on-line svět a snaží se dostat právě k těm cílovým skupinám, o které bojují,“ popisuje politolog Jan Kubáček.

Nejméně prostředků zatím na přesvědčování voličů vynaložili komunisté - patnáct milionů. Zhruba trojnásobek už utratilo hnutí ANO a koalice Spolu.

„Největší finanční prostředky jdou v dnešní době do billboardů a do věcí spojených s reklamou a reklamními předměty,“ říká europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Podle Petra Šimůnka z KSČM se komunisté hodlají zaměřit na veřejnou dopravu. „Je to reklama na železnici a v městské hromadné dopravě, protože lidé jezdí do práce a to jsou většinou naši voliči. A samozřejmě potom máme elektronickou,“ specifikuje, kam směřují finance této strany.

200 milionů

Parlamentní strany dohromady už utratily kolem dvou set milionů. Výdaje podle zástupců jednotlivých partají ale do podzimu ještě výrazně porostou.

„Celkový rozpočet na kampaň máme přibližně šedesát milionů korun. Na darech od občanů jsme obdrželi přibližně dva miliony korun,“ říká Tomio Okamura, předseda hnutí SPD.

„Já myslím, že vynaložíme peníze v rámci limitu, který je určen,“ věří premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Limit činí devadesát milionů korun a je stejný pro strany i vícečlenná uskupení.

Málo, ale s velkým efektem

„Když se skutečně striktně držíte zákona a vykazujete jako volební výdaj vše, co má být vykazováno jako volební výdaj, což my děláme, tak to není úplně jednoduché se tam vejít. Ale je to prostor pro kreativitu,“ říká volební manažer koalice Pirátů s Starostů Pavel Gruber.

Termín voleb vyhlásil prezident v prosinci - oproti dosavadní praxi se značným předstihem. Už od Silvestra se tak mají výdaje stran na kampaň evidovat.

„Letos se vymýšlí recept, jak průběžně utrácet málo peněz, ale s velmi dobrým efektem, aby zbyly prostředky na poslední finiš,“ podotýká politolog Kubáček.

Ještě to přijde

Politické reklamy bude přibývat i s tím, jak se blíží volby. „Naším cílem bylo zaměřit kampaň na ostrou část podzimu. Jinak kampaň jako taková probíhá celé čtyři roky, kdy pracujeme pro lidi a setkáváme se s nimi,“ říká poslanec Ondřej Veselý (ČSSD).

Účetnictví za kampaň pak musí kandidující subjekty zaslat speciálnímu úřadu pro dohled nad jejich hospodařením do devadesáti dnů od vyhlášení výsledků voleb.