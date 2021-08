Úředníci pomáhají odhalit vlastníky pozemků. Se službou skončí v roce 2023

Nárok na část pole uplatnil Luděk Kaplan z Holic v Čechách. Doklady prokázal, že od roku 1949 patřilo pole jeho prapředkům. „Vůbec jsem netušil, že máme pole. Ozvala se nějaká agentura, která skupuje pozemky s tím, že by od nás toto pole odkoupila,“ přiblížil.

Kaplanovi požádali o doplnění čerstvých údajů do katastru Úřad pro zastupování státu. „Poslal jsem tam mail, snad ani ne za minutu mi volala paní z úřadu a začala to se mnou řešit, což byl pro mě šok, protože takhle pracovat české úřady jsem ještě nezažil,“ popsal. U Kaplanů teď dodatečně proběhne dědické řízení. Soud zjištění, že jim parcela po předcích patří, potvrdí, poté to zapíše i katastr.

Úřad už pomohl dohledat správné majitele u 22 839 položek v katastru, ne každý žadatel je ale úspěšný. Řešit bude úřad žádosti do konce roku 2023, pak přejdou bezprizorní nemovitosti do majetku státu.