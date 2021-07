Obce jsou k nepoznání, pořád ale potřebujeme dobrovolníky, říká hejtman Grolich měsíc po tornádu

Lidé mohou požádat také stát až o dvoumilionovou dotaci a o zvýhodněný úvěr do výše tří milionů korun. Škody sčítají i podnikatelé. Jen zemědělci je vyčíslili zhruba na jednu a půl miliardy korun. Od státu živnostníci a firmy zatím požadují 19 milionů korun. Žádosti mohou podat přímo v postižených místech. Na obnovu majetku mohou dostat až milion a další peníze pak na úklid.

„Na sbírce se do pátku vybralo přes 330 milionů korun, naše týmy vytipovaly lidi, kteří by měli dostat finanční podporu a ta už dělá necelých 115 milionů korun, které jsme rozdělili mezi 785 domácností,“ přibližuje ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Domácnosti vytipovávají podle stavu poškození, ale také podle sociální potřebnosti jako třeba seniory nebo samoživitele.

Sám hejtman byl v postižených obcích asi hodinu a půl po katastrofě. „V té chvíli jsem si myslel, že tam budou desítky nebo stovky mrtvých,“ vzpomíná. „To nejhorší je teď před těmi rodinami, které musí udělat rekonstrukce, a hlavně těch dvě stě rodin, které přišly o celý dům, tak to stavění samozřejmě nějakou chvíli zabere,“ rekapituluje Grolich.

„Vůbec by mě nenapadlo, že za měsíc hasiči ve spolupráci s armádou a dobrovolníky, řemeslníky, udělají takový obrovský kus práce, ty obce jsou k nepoznání,“ hodnotí jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Hasiči v tomto týdnu z postižených oblastí s technikou odjeli. Domy, které se musely zdemolovat, už šly k zemi.

Velkou spoustu práce vidí také před obcemi a starosty. Budou muset opravit například školy nebo kostely. Právě v opravě školské budovy do září vidí velkou výzvu i starosta Moravské Nové Vsi Košut. Do konce týdne by pak většina obyvatel ze zasažených obcí měla mít opět obnovené dodávky plynu a elektřiny.

Problém bude i v dalších dnech podle hejtmana Grolicha s dodávkami stavebního materiálu a s nedostatkem řemeslníků. „Když budou mít jacíkoliv dobrovolníci chuť pomáhat a pomoct, tak se pro ně práce určitě najde,“ říká.

Z programu Živel na pomoc lidem z obcí bylo dosud podle ministerstva pro místní rozvoj vyplaceno 54 záloh za 27 milionů korun. Státní fond podpory investic přijal 759 žádostí a pracuje na jejich kompletaci. Žadatelé postupně posílají potřebné dokumenty, poté může fond připravit smlouvu. K urychlení procesu budou pracovníci fondu pravidelně dojíždět do zasažených lokalit, smlouvy se budou podepisovat přímo tam.