Přibývá útoků na klienty bank. Podvodníci jim stále častěji volají

„Přihlašovací prvky do internetového bankovnictví či informace o platebních kartách jsou informace, které banky vůbec nepotřebují k tomu, aby dokázaly zablokovat účty. Pokud mě někdo vyzývá, abych mu sdělil tyto bezpečností prvky, tak je to vždycky podvod,“ sděluje předseda Komise České bankovní asociace pro bankovní a finanční bezpečnost Petr Barák.

„Volal v půl třetí v noci, představil se jako zaměstnanec naší banky. Upozornil mě, že se do nás pokouší nabourat několik uživatelů, někteří z Anglie. Chtěl mě uklidnit, že už většinu transakcí zablokovali, ale že je potřeba, abychom zablokovali ještě internetové bankovnictví,“ vzpomíná na jeden takový útok ředitelka mateřské školy Karolína Štěpková.

Podvodníci mají profesionální vystupování

Vishing, tedy oslovení po telefonu, je stále častější způsob útoku, podle dat policie si útočníci podvodnými telefonáty přišli už na více než 26 milionů korun. Tato technika je založena na vyvolání strachu a paniky, útočník se vydává za bankéře nebo policistu. Phishing je oproti tomu oslovení oběti e-mailem, v němž se útočník snaží získat citlivá data přes podvodný odkaz nebo soubor.

O tisíce korun přišla například studentka Klára Kolínová. Zlákat se nechala důvěryhodným chováním falešných bankéřů. „Profesionální vystupování, použití bankovních termínů a znalost bankovního prostředí. To je asi to, co mě překvapilo nejvíc,“ říká Kolínová.

Klienti bank se stále nejčastěji setkávají s phishingovým útokem. Za první pololetí tohoto roku už přišlo klientům tolik podvodných e-mailů jako za celý minulý rok. Hackeři využívají nejistoty. V době nouzového stavu počty útoků rostly, naopak v době uvolnění bylo hromadných podvodných e-mailů méně.

Vyplácí se obezřetnost

„Prostřednictvím vishingových a phishingových útoků se jedná o velmi rozličné částky, které se pohybují v řádech tisíců, ale i milionů. Obětí kybernetického útoku se může stát kdokoliv,“ prohlašuje vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia Zuzana Pidrmanová.

Způsoby hackerů jsou stále propracovanější. Umějí napodobit telefonní čísla i e-maily bank. Vyplácí se proto obezřetnost a v případě nejistoty rovnou kontaktovat banku nebo policii.