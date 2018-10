Útoků na účty bank přibývá. Pozor na podvodné maily

Jak před časem ukázal experiment v kavárně v pražském obchodním domě, jsou lidé ochotni připojit se k wi-fi, aniž by měli jistotu, co se za ní skrývá. Bezpečnostní expert tak během několika minut dostal příležitost dostat se k osobním údajům jedenácti lidí včetně hesel. „Jsou ochotni připojit se na cokoliv, co se v jejich okolí vyskytuje. Nepřemýšlejí nad tím, jestli to není nějaký záměrně vytvořený bod,“ podotkl publicista Daniel Dočekal.