Kolem případu tří zastřelených ve škole v Babicích zůstaly nejasnosti, posloužil ale jako záminka k represím

Podle historika Michala Stehlíka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který sám pochází z nedaleké Třebíče, ale Malého pozadí a spolupráci s tajnými službami nelze prokázat.

„Těžko bude existovat typ materiálu, který by potvrdil propojení Ladislava Malého se Státní bezpečností. Už neexistuje nic, co by na nás mohlo vypadnout jako nějaká zásadní informace nebo složka. To, co nemáme v ruce, jsou všechny materiály americké CIC. Teď jsem získal nějaké věci, které byly zpřístupněné v roce 2017, ale ty nenasvědčují ani tomu, že by byl řízen z druhé strany,“ řekl Stehlík.

O skupině Malého a jeho činnosti ale podle něho StB věděla. „Tam je to spekulace, jestli ho nechávali být. Každopádně StB byla připravena na ten obrovský zásah,“ popisuje Stehlík. Skupin odbojářů bylo podle něho v regionu několik.