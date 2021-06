Lidé po tornádu darovali nebývale mnoho. Díky tomu, že jsou bohatší, i díky novým technologiím

V první fázi rozdělí neziskové organizace a nadace, které se dohodly na společném postupu, 150 tisíc korun každému, komu tornádo způsobilo škody. „Dostanou všichni jednotnou částku, aby to bylo spravedlivé a plošné, bez ohledu na to, jestli někomu odletěla střecha nebo nemá dům,“ řekl Mihalco v Interview ČT24.

Ti, kteří nyní v lepším případě znovu stavějí střechy, v horším čekají na demolici zbylých ruin, peníze zatím nedostali. Podle výkonného ředitele Nadace Via Zdeňka Mihalca by mohli první příspěvek obdržet v příštím týdnu – po svátcích.

Podle Josefa Koláčka z organizace ADRA je klíčová rychlost. Peníze podle něj potřebují jak lidé, kteří přišli o dům, tak například i ti, kterým bouře a tornádo zničily „jen“ auto, které potřebují k cestám do práce nebo třeba do nemocnice.

V dalších fázích ale již budou organizace rozlišovat, jak velké škody kdo utrpěl, a příspěvky se podle toho budou lišit. „Všechny neziskové organizace se domluvily, že provedeme jednotný sběr dat. Na základě tohoto šetření, strukturovaného dotazníku, budeme v dalším kole vyhodnocovat potřebnost podle aktuálního zasažení poškozením,“ vylíčil Koláček v 90‘ ČT24.

Dodal, že není potřeba, aby se lidé z poškozených domů neziskovkám aktivně hlásili. „Dbáme na to, aby pozornosti týmů neunikla žádná domácnost,“ ujistil.

Jihomoravský hejtman Jan Grulich (KDU-ČSL) v úterý oznámil, že již není potřeba posílat do poničených obcí jakoukoli materiální pomoc. Té je dost, provizorní sklad v kulturním domě v Hodoníně je zcela plný. Jeho koordinátorka Alena Truschingerová naopak připustila, že například u oblečení může být problém najít pro ně využití. Zdůraznila však, že věří, že „pro většinu věcí najdeme využití“. Mělo by tomu pomoci i přestěhování do jiných prostor a organizační pomoc od Českého červeného kříže.