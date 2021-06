Organizace pro závislé na alkoholu nestíhají, čekací lhůty se prodloužily až čtyřikrát

Více klientů má například i Zařízení sociální intervence Kladno. „V loňském roce jsme měli pět terapeutických skupin týdně, letos máme devět skupin, takže u nás je to téměř stoprocentní nárůst lidí, kteří se chtějí léčit,“ říká ředitelka této příspěvkové organizace Jana Petráková. Dodává ale, že to nutně neznamená, že by se zdvojnásobil počet závislých ve společnosti, ale že jednoznačně přibývá těch, kteří mají potřebu tento problém řešit.

Odhodlání se s čekáním ztrácí

Nárůst klientů mají i v centru Kolping na Vysočině. Naštěstí zrovna otevřeli celou novou pobočku, takže nové klienty mohli přesměrovat tam. „Člověk se musí odhodlat, aby léčbu začal, a když už tam to odhodlání je, ale léčit se nemůže, ta motivace se ztrácí,“ vysvětluje Zdeňka Danhoferová, terapeutka, adiktoložka a psycholožka z centra Kolping, proč jsou dlouhé čekací doby problémem.

„Možná v jeho životě přišel nějaký impuls k tomu začít s tím něco dělat a ta doba se nevyužije,“ dodává. Navíc se podle psycholožky mohou u závislých dál prohlubovat jiné problémy, člověk se může například zadlužovat, nebo se mu mohou rozpadat vztahy, čemuž by se v případě dřívějšího začátku léčby mohlo zabránit.