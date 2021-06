Symbolem řádění tornáda v Hruškách se stal zničený kostel a škola

Střecha školy skončila na dvoře

„To se mně ani nechce mluvit, to je hrozné. To je škola, která je tady víc než sto roků. Všichni jsme do ní chodili, moji rodiče, já, moje děti a jímá mě z toho úplně hrůza. To jsem si nepředstavovala ani v nejbujnějším snu, že nás může něco takového potkat,“ smutní nad osudem budovy Jana Šumberová.

Střecha školy dosedla na dvůr Josefa Létala. „Tu fasádu poznám a na té škole byla červená plechová střecha, takže to je určitě ona,“ popisuje nález střechy obyvatel Hrušek. S rodinou čekal uvnitř domu a jen odhadoval, jak vysoké škody nakonec budou.

„Fasáda zničená, jsou tady porozbíjená okna, střecha celá poničená. Tady vevnitř v obýváku je propadlý strop,“ líčí bilanci škod Josef Létal. Se zemí srovnala bouře polovinu obce. Někde zůstaly jen obvodové zdi domů nebo garážová vrata.