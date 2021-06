Distanční výuka byla pro učitele časově náročnější, znamenala i víc stresu, ukázal průzkum

Největší nárůst práce zaznamenali především učitelé na prvním stupni, který se tak vyrovnal ostatním vzdělávacím stupňům. Podíl těch na prvním stupni, kteří pracovali šest a víc hodin, narostl z 28 na 51 procent. Podle autorů analýzy to souvisí s tím, že po velké zátěži rodičů menších dětí loni na jaře vznikl na podzim tlak na to, aby pedagogové učili děti víc sami.

V případě pocitu vyčerpání se zvedl podíl mezi učiteli z 45 na 55 procent. Ženy se cítily unavenější než muži, rozdíl mezi nimi byl v zimě kolem 20 procentních bodů. „Tento rozdíl lze hypoteticky připisovat například tomu, že ženy-učitelky jsou častěji zároveň v pozici vychovávajícího rodiče, který se podílí na distanční výuce svého dítěte,“ řekl sociolog Prokop. Vyčerpanost se podle autorů analýzy zvýšila hlavně u vyučujících na prvním stupni a u matematiky a češtiny.

Systémová podpora chyběla

Se všemi či skoro všemi žáky bylo v zimě v kontaktu 94 procent pedagogů, tedy o 14 procentních bodů víc než loni na jaře. Alespoň dvakrát týdně komunikovalo v zimě se všemi žáky 58 procent vyučujících, což byl zhruba dvojnásobek proti loňskému jaru. Od září začala být účast na distančním vzdělávání podle zákona povinná.

Podle 54 procent učitelů se ovšem za rok epidemie zhoršila motivace žáků, a to zejména na druhém stupni a ve středních školách. Obavy ze ztráty motivace žáků vyjádřily v zimě přibližně dvě třetiny učitelů, loni na jaře to bylo 53 procent.

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že 86 procent z nich hledalo pomoc ve sdílení a spolupráci s kolegy z jejich školy. Jen asi 26 procent čerpalo podporu z materiálů ministerstva školství či České školní inspekce. Učitelé si tak podle ředitele organizace Učitel naživo Martina Kozla pomáhali při výuce na dálku převážně sami spontánně navzájem a systémová podpora spíš chyběla.

Pomoct by mohlo schválení novely o pedagogických pracovnících

Zlepšení by podle Kozla mohly přinést některé části novely zákona o pedagogických pracovnících, jejíž součástí mají být systémová opatření na podporu učitelů. Senát ji vrátil do sněmovny a poslanci ji už několikrát odložili. Podle organizace Učitel naživo hrozí, že ji už neprojednají. Součástí úpravy by mělo být mimo jiné zajištění podpory začínajícího učitele jeho zkušenějším kolegou nebo posílení pozic podpůrných profesí, jako jsou školní psycholog, speciální a sociální pedagog nebo školní logoped.

Na potřebu schválení novely kvůli těmto změnám již upozornily také spolek Učitelská platforma nebo obecně prospěšná organizace EDUin. Podle mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jany Kašparové podpořili přijetí novely tento týden na jednání školské tripartity také zástupci odborů i zaměstnavatelů. Proti novele se stavěly mimo jiné pedagogické fakulty. Vadilo jim zejména to, že by kvalifikaci pedagoga mohli získat i lidé bez pedagogického vzdělání, které by si měli doplnit do tří let.