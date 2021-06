Předvolební kampaň začala zostra, ale Babiš si spočítal, že demonstrace nerozhodují volby, říkají komentátoři

Na účtenku v nadživotní velikosti spolek sepsal všechny problémy a kauzy Babišovy politiky. Na demonstraci vlály vlajky Evropské unie. Lidé si stejně jako na předchozí akce spolku donesli transparenty vyzývající ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) k rezignaci. Objevovala se i hesla proti premiéru Babišovi nebo proti spojenectví prezidenta Miloše Zemana s ruskou hlavou státu Vladimírem Putinem.

„Milion chvilek začíná kampaň za demokracii, která potřebuje každého z vás,“ prohlásil v úvodu protestu předseda spolku Benjamin Roll. „Zapojit se musíme všichni,“ dodal. Jedině tak podle něj lze porazit hnutí ANO. „Příští vláda bude mít jediný úkol: napravit chyby vlády současné,“ dodal.

Roll vyzval demonstranty, aby volili jednu z opozičních koalic. Vůči ostatním stranám včetně hnutí bývalého šéfa protimafiánského policejního útvaru Roberta Šlachty se vymezil. Zdůraznil, že do voleb již zbývá pouze 109 dní, je potřeba přesvědčit zejména doposud nerozhodnuté voliče. Poklidná demonstrace trvala hodinu a půl.

Hned v počátku demonstrace vznikla drobná rozmíška, protože na protest dorazila s transparentem proti Babišovi i skupina podporující Svobodné. Skupinku nakonec oddělila od protestujících policie, která na akci jako vždy dohlížela.

Politici demonstracím naslouchají, ale selektivně

Komentátor Holec si myslí, že demonstrace patří k demokracii, je ale otázka, jak reálný dopad do politiky mají. „Chvilkaři jsou aktivní od posledních sněmovních voleb, začali demonstrovat téměř hned po nich, takže demonstrují čtyři roky. Udělali i ty dvě velké demonstrace na Letné, ale vlastně nedokázali hnout hegemonií Andreje Babiše, tou nakonec hnula až pandemie covidu,“ uvedl v nedělním vysílání ČT24.

Podle Holce politici demonstracím naslouchají dobře, ale selektivně podle vlastních zájmů. Babiš si prý například spočítal, že Letná je plná jeho nevoličů. „Andrej Babiš si spočítal, že Milion chvilek mobilizuje dávno mobilizované a udržuje je v pozornosti, ale tam se nebudou rozhodovat volby, mezi lidmi, kteří chodí na tyto demonstrace,“ sděluje komentátor.

Podle politoložky Vladimíry Dvořákové z ČVUT se vláda díky demonstracím – ať už proti vládě, či covidovým opatřením – dozví, co lidem nevyhovuje a jaké jsou jejich postoje. „Jakékoliv demonstrace v demokracii jsou vnímány jako vyjádření určitému názoru, kterému vláda měla naslouchat. Vláda není povinna dělat to, co říkají lidé na náměstích, ale je to pro ni důležitý komunikační kanál,“ sdělila ve vysílání ČT24.

Důležitá je pozitivní agenda

Řeč přišla i na témata, která se již před volbami objevují, například migraci, kterou již Babiš začal zmiňovat. Podle Holce migraci Babiš řeší již dlouho na úrovni Evropské unie a jako premiér se jí reálně zabýval. „V SPD z toho vidíme určitý populismus a strašení. Tomio Okamura sice v každé holé větě řekne migrant nebo migrace, ironií ale je, že on stvořil jediného teroristu, nebohého důchodce pana Baldu, který kácel stromy na koleje vlaků. Tam bych viděl rozdíl,“ míní Holec.

Zmínil také Piráty, kteří podle něj budou „až do voleb utíkat“ před svými staršími myšlenkami, strana podle něj může být v defenzivě. „Ten starý výrok Ivana Bartoše, že mu nevadí muslimská Evropa bez hranic, nebo to, že se Piráti hlásili k povinným migračním kvótám, toho už se v kampani nezbaví,“ uvedl Holec. Bartoš pro CNN Prima News uvedl, že šlo o mladický rebelský pohled na věc a že dnes už otázku vidí jinak.

Podle Dvořákové je důležitá pozitivní agenda. „Není příliš dobré, pokud by se strana prezentovala jen tím, že by se obhajovala,“ uvádí s tím, že dodatečné vysvětlování může jen rozšiřovat negativní poselství. Lepší je prý nereagovat a jít vlastním směrem, ukázat pozitivní agendu a priority.

Některé strany vedou permanentní kampaň

Ve vysílání ČT24 o předvolebním dění mluvil i politolog Jakub Lysek z Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Podle něj už začíná být „politické dusno.“ „Už jsme v počáteční fázi předvolební kampaně. Některé strany vedou permanentní kampaň, zejména hnutí ANO. Budou to klíčové volby, po osmi letech může Andrej Babiš přijít reálně o moc. Začal tu kampaň poměrně zostra, což mě překvapilo, můžeme očekávat, co přijde v září, nebo v říjnu, když ANO začalo ostrou fázi kampaně takhle před prázdninami,“ uvedl Lysek.

Velkou neznámou sněmovních voleb je prý Přísaha Roberta Šlachty, která může velmi zamíchat kartami. Voliči by ale podle něj prý měli sledovat, jestli je to „Šlachtovo hnutí, nebo někoho jiného.“ Podle Lyska také dokáže Šlachta mluvit k obecně nespokojeným voličům, kteří nejsou tak náchylní na populistická hesla jiných stran.

I Dvořákovou Šlachta překvapuje. „Musím říct, že mě to překvapilo, když se začala Přísaha objevovat kolem těch pěti procent. Nečekala jsem, že by to bylo tak úspěšné. Ukazuje se, že Šlachta si udržuje míru důvěry společnosti a že zároveň opět voliči hledají nějakou novou orientaci, někoho, komu by mohli důvěřovat, a někoho mimo sněmovnu,“ uvedla.

Politolog uvedl, že sněmovní volby mohou být rozhodováním mezi kontinuitou a obratem ve směřování Česka. „Nicméně si nedokážu představit, že by ANO otočilo, a posunulo po kauze Vrbětice Česko na východ, i kdyby znovu vyhrálo volby a sestavilo koaliční vládu s SPD či Přísahou,“ uvedl s tím, že si nemyslí, že je v zájmu Babiše rozhádat se s Evropskou unií.