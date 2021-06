Pokud se Feri očistí, může se vrátit do TOP 09, prohlásila Pekarová Adamová

„My teď ve středu máme právě v reakci na tuto kauzu sněmovní schůzi, která byla vyvolána řadou poslankyň a poslanců z hnutí ANO, oni do té doby neudělali nic a já to vnímám jako snahu se zviditelnit,“ dodala předsedkyně TOP 09. Myslí si, že kauza je určitou příležitostí, jak se v Česku posunout kupředu.

„Samozřejmě to není nic příjemného pro jakoukoliv stranu ani naši koalici, tak věřím, že voliči ocení právě to rychlé politické řešení,“ řekla Pekarová Adamová.

Vrátí se Feri do politiky?

Pekarová Adamová je přesvědčena o tom, že pokud Feri prokáže svou nevinu, může se zpátky do politiky vrátit. „Důležité je teď vyšetřování nejen pro Dominika Feriho, ale zejména pro ty údajné oběti. Já jsem přesvědčena o tom, že jako občan má právo na presumpci neviny,“ řekla.

Zároveň uznala, že to může trvat roky, než se Feri vrátí zpátky do politiky a do TOP 09. „Pokud se zcela očistí, může se vrátit do strany,“ upřesnila.

Tvrdí, že kvůli této kauze vůbec není pod tlakem svých partnerů ODS a KDU-ČSL z koalice Spolu. „Takovéto různé zkazky, že se otřásá naše koalice v základech, jsou zcela vymyšlené,“ uzavřela šéfka TOP 09.