Po dvou měsících se znovu mění jízdní řády vlaků. Kraje zahájily škrty, nejvíce zatím dopadají na jih Čech

I když Jihočeský kraj připravil na letošní červen nejrozsáhlejší škrty, není jediný, který rok a čtvrt po začátku prvních pandemických omezení natrvalo redukuje železniční dopravu. Středočeský kraj začal připravovat seznam lokálek, kde by mohl přestat dopravu objednávat, což jsou sice plány do budoucna, ale menší omezení přichází již nyní.

Nadobro končí provoz mezi Bošicemi a Bečváry. Každodenní osobní vlaky po trati nejezdí již léta, ale nyní kraj ruší i takzvaný Podlipanský motoráček, který tudy projížděl o víkendech v červenci a srpnu a původně figuroval i v letošním jízdním řádu.

Kraj také mírně omezí provoz víkendového Cyklohráčku, který měl častěji jezdit do Zlonic, ale nakonec bude až na pět výjimečných dnů končit výhradně ve Slaném.

Jihomoravský kraj k 13. červnu ruší pozdní večerní vlaky v okolí Brna – spoje, které v pátek a sobotu před půlnocí směřují do krajské metropole a mezi půlnoci a jednou o víkendových dnech z ní zase odjíždějí. Konkrétně jde o spoj ze Zastávky u Brna do Brna a následný vlak z Brna do Náměště nad Oslavou, osobní vlaky mezi Brnem a Skalicí nad Svitavou, do Nesovic a noční spojení Břeclav–Brno–Hodonín. Navíc z jízdního řádu zmizí i pondělní ranní spěšný vlak Brno–Břeclav.

O prázdninách pojede také méně spojů z Brna do Rájce-Jestřebí a do Tišnova, ale od září by mělo být vše při starém. Drobná prázdninová redukce se týká i lokálky Hodonín–Zaječí.