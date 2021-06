Letní Chorvatsko vítá turisty v odéru dezinfekce a s požadavkem na test nebo očkování

Pobyt v přímořských hotelech se letos liší od praxe minulých desetiletí nejenom v důrazu na dezinfekci a povinném nošení respirátorů, ale například i v podobě snídaní. Obvyklé rauty se nekonají, místo aby si jídlo podávali hosté sami, asistují jim číšníci. „Hosté ukážou, co si přejí, a my jim to nabereme,“ ozřejmil režim manažer zadarského hotelu Falkenstainer Alle Barjašič.

Větší hotely mají vyčleněnou část ubytovací kapacity pro lidi, u nichž by se během pobytu prokázala nákaza covidem-19. Malé penziony ji mít nemusí, ale aby získaly certifikát bezpečného ubytování, musí i ony často dezinfikovat místnosti a také hostům připravit hygienické balíčky. „V balíčku jsou gumové rukavice, dezinfekce a měla by být rouška, ale dáváme respirátor,“ uvedl majitel turistického apartmánu na ostrově Vir Martin Jedlička.

Chorvatsko není mezi evropskými státy výjimkou v tom, že od příchozích turistů žádá, aby se prokázali, že podstoupili očkování proti covidu-19, že absolvovali test s negativním výsledkem nebo že nemoc prodělali. Kdo se dokázal nákaze vyhnout a zároveň nedostal vakcínu, může podstoupit test buď PCR, nebo i antigenní. U antigenních je ale potřeba zajistit, že je od některého z výrobců, které chorvatské úřady respektují, a název musí být uveden v dokumentu o výsledku testu.

K tomu nově slouží certifikáty, které je možné si vytisknout, do budoucna pro ně vláda slibuje i mobilní aplikaci. Certifikát dokládající podstoupenou vakcinaci má podobu QR kódu, zatím je možné použít jej v sousedních zemích, Maďarsku, Slovinsku a Chorvarsku, výhledově v celé Evropské unii.