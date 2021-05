Lidé na Václavském náměstí demonstrovali za nezávislost justice, vyzývali k odstoupení Benešové

Benešová chtěla na Zemana podat kárnou žalobu kvůli vystoupení ke kauze Vrbětice. „Nerad bych se pitval v podrobnostech, všichni sledujete veřejný prostor. A některé věci, si myslím, že jsou prostě už trochu za hranou,“ okomentoval už dříve Zeman.

Podle Kysely v obecné rovině může ministr spravedlnosti vůči nejvyššímu státnímu zástupci do jisté míry vyvíjet nátlak. „Ve chvíli, kdy by to měl být zlý tlak, který je založený na tom, že se pokouším nejvyššího státního zástupce, kterému jinak není možné nic vytknout, vystrnadit, tak to je samozřejmě důvod nejen k obavám, ale k razantním protestům,“ uvedl Kysela s tím, že neví, zda jsou okolnosti Zemanova odchodu právě tento případ.

On sám současného nejvyššího státního zástupce považuje za schopného a úspěšného, neboť podle něj dokázal soustavu státního zastupitelství „očistit“ a představit jako nezávislý orgán. S odchodem z funkce ale mohl počkat. „Jsou-li na obzoru volby, je určitá naděje, že se změní složení vlády. Pokud nejde o únosy dětí nebo vám někdo nemíří na spánek pistolí, tak je skoro radno ještě pár měsíců vyčkat – ale nejsem on,“ podotkl Kysela.

Připomněl, že česká ústavní úprava je založena na tom, že státní zastupitelství je součástí moci výkonné. „Výkonná moc má vliv na soustavu (státních zastupitelství – pozn. red.) prostřednictvím osoby nejvyššího státního zástupce, kterého vybírá vláda, a pak má vliv skrze ministra spravedlnosti, který má rozsáhlé personální kompetence,“ popsal.

Tento vliv sám o sobě podle něj problematický není, ovšem pouze do té doby, dokud je transparentní. Zdůraznil také, že politická moc nesmí zasahovat do samotné práce státních zástupců.

„Představují veřejnou žalobu, a kdyby to mělo být tak, že jsou otevírány jenom ty procesy, které politikům nevadí, nebo že jsou otevírány jenom ty procesy, které jsou naopak politikům milé – to znamená, že stíháme opozici a stíháme lidi, se kterými si to chceme vyřídit – tak to je podle mě dokonalá ukázka toho, proč by na práci státních zástupců žádní politici mít vliv neměli,“ upřesnil.