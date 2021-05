Maláčová chce opět zvýšit minimální mzdu. Schillerová požaduje shodu odborů a zaměstnavatelů

Minimální mzdu v Česku pobírá zhruba 150 tisíc zaměstnanců. Částka má ale vliv na mnohonásobě větší počet lidí. Současných 15 200 chce na více než 16 tisíc korun zvýšit ministryně práce Jana Maláčová. Přesné číslo zveřejní v létě.

Šéfka resortu argumentuje tím, že člověk, který pracuje by měl mít možnost ze mzdy vyžít. „To je podle mě to základní v jakékoliv zemi. Pokud pracuji, tak mám mít důstojný život a tomu musí odpovídat i minimální mzda,“ tvrdí.

Podle ní má Česko jednu z nejnižších minimálních mezd v regionu. „Budu bojovat za to, aby to poslední rozloučení, to poslední navýšení minimální mzdy, aby bylo skutečně sociálně demokratické,“ uvedla Maláčová.

Proti je však ministryně financí Schillerová. „V této krizové době je to hodně, budu apelovat na to, aby se tripartita domluvila a aby se uvážilo to, že lidé nepřijdou ve svém důsledku o práci,“ oponuje. „Budu prosit tripartitu, ať najde rozumný konsensus, který malým a středním firmám neublíží,“ dodává.

Odlišné představy

Představy odborů a zástupců firem o dalším růstu minimální mzdy jsou ale velmi odlišné. „Dělalo by to možná čtyři sta, pět set korun. Je hodně složitá doba, protože restartujeme ekonomiku. Vemte si, že celá oblast cestovního ruchu, maloobchodu teprve ekonomiku startuje,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Předseda Československé konfederace odborových svazů Josef Středula naopak požaduje víc. „My věříme ekonomice v roce 2022 a myslíme si, že minimální mzda má tomu zodpovídat, což je částka výrazně převyšující 16 tisíc korun,“ prohlásil.