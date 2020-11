Vláda schválila zvýšení minimální mzdy o 600 korun na 15 200 od ledna příštího roku

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) řekl, že požadavky na růst minimální mzdy se pohybovaly od zachování 14 600 (zaměstnavatelé) až po 16 tisíc (odbory). Různí členové vlády na tuto záležitost měli podle něho různé názory, na kompromisu se pak shodla většina.

Havlíček dodal, že v posledních letech minimální mzda výrazně rostla, protože se zvyšovala průměrná mzda, ale hlavně rostla ekonomika, která zažívala konjunkturu. To považuje za logický vývoj. Naopak v situaci historického poklesu hospodářství nastává pro firmy nejnáročnější období. „Všichni se musí uskrovnit,“ zdůraznil. Dodal také, že pokud bude schváleno chystané zrušení superhrubé mzdy, tak poroste čistá výplata i u lidí s minimální mzdou.

Co chtěli zaměstnavatelé a odboráři

Cílem ministerstva práce a sociálních věcí bylo zvýšit kupní sílu lidí s nízkým výdělkem i jejich motivaci k práci. „Zvýšení minimální mzdy se projeví v legalizaci části výdělků, které jsou zaměstnancům vypláceny načerno. To zvyšuje například základ pro výpočet jejich budoucích starobních důchodů nebo podpor v nezaměstnanosti,“ podotklo ministerstvo v materiálu, který předkládalo vládě. Podle něj má navýšení zajistit i rovné mzdové podmínky firmám.

Zaměstnavatelé naopak poukazovali na to, že se teď firmy potýkají s krizí. S minimální mzdou by musely zvýšit i zaručenou mzdu. Ta se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a složitosti práce. Pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů může být nyní i nízké navýšení pro menší a střední podniky likvidační.

Odbory pak argumentovaly tím, že by lidé s nejnižší odměnou neměli v Česku vydělávat méně než v Polsku a na Slovensku.