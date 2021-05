Projekt Smíchov City se těší uznání. Pochyby však vyvolává cena, za kterou developer koupil od Českých drah pozemky

Oblast Smíchovského nádraží byla dříve jednou z nepěkných zón na Praze 5. Scházeli se zde bezdomovci, byly tu bazary, připomíná realitní makléř David Pátek. Projekt za dvacet miliard, který tu buduje skupina Sekyra Group, má místo zcela proměnit. „Drtivá většina bude bydlení, plus tam jsou některé administrativní objekty,“ přiblížil ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Bydlet nebo pracovat by tu mělo asi dvanáct tisíc lidí.

Věc má ale háček. Souvisí s pozemky, které developer Luděk Sekyra pro stavbu potřebuje a postupně je kupuje od státních Českých drah (ČD). Zatím koupil první část pozemků pro stavbu dvou bytových domů, a to za cenu 7,5 tisíce korun za metr čtvereční.

„Opravdu úžasná, skvělá, nízká cena z pohledu kupujícího. Z pohledu prodávajícího ale nerozumím tomu, proč by to někdo takhle levně prodával,“ komentuje věc realitní expert Tomáš Kučera. „Bylo by spousta developerů, kteří by o to projevili zájem a doslova by se asi o ten pozemek poprali,“ doplňuje další makléř Otakar Schuma.