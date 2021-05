Nový šéf sportovní agentury Neusser chce sport odpolitizovat. Mluví o nutnosti podpořit děti

Věří, že ve funkci nebude jen do podzimních voleb. „Chci sportovní prostředí odpolitizovat, i když rozumím, že ne vždy to je lehké,“ řekl a dodal, že nenastupoval jen na pár měsíců. „To bych to toho nešel. Chci nastavit směr a věci, které budou ku prospěchu sportu, a takové principy, aby se do toho nezavlekla politika. Sport není v nejlepší kondici.“

V první den ve funkci seděl od sedmi od rána s Hniličkou a seznamoval se s agendou agentury. Chce dokončit vyplácení letošních dotací a brzy představit plány do budoucna. „Ty ve sportu postrádám. Mám vizi, jak malinko měnit programy. Teď se to zkopírovalo a jsou i nové, v tom bych pokračoval, ale ohledně ostatních bych to chtěl pozměnit,“ uvedl.