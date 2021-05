Praktikům na severní Moravě chybějí vakcíny, v tamním centru očkují i náhradníky

Očkovací centrum v Břidličné vzniklo v areálu soukromé firmy Al Invest. Otevírali ho představitelé kraje, a to včetně senátora Ladislava Václavce (za ANO). Ten je zároveň ředitelem krnovské nemocnice, pod kterou centrum spadá.

Lidé očkovaní v centru dostávají respirátory a leták se jménem senátora. „Dostal jsem tyto roušky. Já s nimi nemohu stát na ulici nebo objíždět domovy důchodců. Takže jsem tyto roušky opatřil vlastním znakem a vydáváme je lidem při očkování,“ řekl Václavec.

„Chápu, že je to nějaké PR. (…) A pak když se dozvím, že tam očkují pacienty nad 30 let, tak co k tomu dodat,“ reagoval Národní koordinátor praktických lékařů Jakub Uher.

Očkovací centrum v Břidličné podávání vakcíny mladším pacientům samo přiznalo. Podle Václavce jde o náhradníky. „Pokud máme vakcíny, které nevyočkujeme indikovaným skupinám, tak očkujeme náhradníky, kteří jsou i z mladších věkových skupin,“ uvedl.

Praktici v okolí si přitom stěžují, že jím vakcíny stále chybějí. „Vidí, že ty vakcíny proudí do nějakého nově zřízeného očkovacího centra a oni nemají vakcíny na očkování sedmdesátníků,“ podotkl Uher.

Na termín u praktiků čeká 210 tisíc lidí

Někteří praktici už oznámili, že kvůli špatné organizaci očkování se nechtějí na celém procesu podílet, jde zejména o lékaře ze severu Moravy.

Na nedostatek vakcín si praktičtí lékaři stěžují už několik týdnů i v jiných částech republiky. „Pacienti nám telefonují, už se dožadují, protože samozřejmě sledují zprávy a ví, že dávky praktikům prostě nejdou,“ nastínila praktická lékařka z Prahy Lucie Jordáková.

Celkem u praktických lékařů čeká na termín očkování přibližně 210 tisíc lidí. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měli praktici v květnu dostat celkem 454 tisíc vakcín od společnosti Moderna. „Což samozřejmě zásadním způsobem zlepší očkování,“ řekl.