Arenberger: Motivací k očkování mladších bude cestování, od června by se mohlo dostat na lidi nad 16 let

Motivací nechat se očkovat proti covidu-19 bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) cestování a přístup do různých prostor, například na kulturní nebo sportovní akce. Menšího zájmu v mladších věkových skupinách se proto neobává. Navíc brzy očekává, že bude možné očkovat i děti ve věku 12 až 16 let. Všichni lidé nad 16 let by se podle něj mohli registrovat už od začátku června.