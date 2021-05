Máme poměrně vysokou kolektivní imunitu, opatření by mohla mizet rychleji, myslí si Dlouhý

Prezident Hospodářské komory souhlasí s tím, že prioritně by se měli vrátit žáci do škol. Uvedl ale, že rozvolňování byznysu by mohlo probíhat rychleji. Upínání se na jedno číslo, v tomto případě na klouzavý týdenní průměr počtu případů na 100 tisíc obyvatel, považuje za nebezpečné.

„Máme poměrně vysokou kolektivní imunitu. Měli jsme na celkovou populaci poměrně hodně případů covidu. Jsme snad nejvíce protestovaný národ na světě. Očkování zasahuje mladší a mladší ročníky. Celková kolektivní imunita už možná obsáhla až polovinu veškeré populace, pět milionů lidí,“ uvedl Dlouhý s tím, že jde o odhady.

Tempo očkování by podle něj navíc šlo zrychlit přímo ve firmách, dosud tomu však bránil nedostatek vakcín. Velké a střední podniky, které často mají zdravotnické zázemí, jsou k tomu podle něj připraveny. „Byla by obrovská škoda (…) nevyužít podnikovou síť,“ uvedl. Oslovil proto i premiéra Andreje Babiše (ANO), který mu však zatím neodpověděl.