Novotný z Viktoriagruppe odmítl vinu v kauze chybějící nafty. Jemu i dalším obžalovaným hrozí 10 let

„Zásadně popírám, že bych páchal nějakou trestnou činnost, ať už sám, nebo s jinými obviněnými osobami,“ zahájil Novotný svou výpověď u pražského městského soudu. „Neměl jsem si jak ověřit fyzický stav zásob v Kraillingu. Seděl jsem v kanceláři v Chlumci nad Cidlinou. Stav věci jsem měl možnost sledovat pouze papírově. Vycházel jsem pouze z dokumentů, které nám byly zasílány,“ prohlásil.

Novotný zároveň odmítl, že by SSHR vystavoval nepravdivé příjemky. Zdůraznil, že dění ve firmě podléhalo pravidelným kontrolám. „Já se omlouvám, jestli vypadám jako naprostý idiot, ale že bych se pouštěl do vystavování nějakých falešných dokladů, tak to asi ne,“ podotkl.

Jako prvního měl v pondělí Městský soud v Praze vyslechnout jednatele Viktoriagruppe Petra Malého, ten se ale v jednací síni omluvil, že se necítí dobře. Požádal proto, aby mohl vypovídat jindy.