Vojtěch a Prymula objednávali polovinu vakcín z možného počtu, píší Seznam Zprávy

„O tom maximálním možném množství jednali s Novavaxem Roman Prymula s premiérem (Andrejem) Babišem (ANO). Novavax loni sliboval, že když tu budou vakcíny vyrábět, budou moci dodávat miliony, a to i nad rámec smlouvy s Evropskou komisí,“ uvedla Baťhová. Smlouva mezi EU a Novavaxem ale stále není podepsána.

Prymula dal u vakcín od Pfizeru pokyn objednat dva miliony dávek z tehdejší kvóty 4,6 milionu, řekla serveru ředitelka mezinárodního odboru ministerstva Kateřina Baťhová. „Měl jsem pochybnosti o bezpečnosti Pfizer vakcín,“ řekl k tomu Prymula. Víc to neupřesnil. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přitom informace o možné nebezpečnosti vakcíny od Pfizeru nezaznamenal, řekla jeho ředitelka Irena Storová.

Česko chce od Pfizeru maximum dávek

Za Blatného se začaly narychlo zvyšovat objednávky od Pfizeru, nyní od něj Česko požaduje 12 milionů dávek, maximum možného pro letošní první pololetí. Blatný také podle dokumentů byl u dvou objednávek dohromady téměř 3,9 milionu dávek od Moderny, kterých Česko mohlo dostat 7,3 milionu dávek, část ale až v příštím roce.

Blatný objednal také milion z 3,1 milionu možných dávek od firmy CureVac. Více této vakcíny Česká republika podle informací Seznam Zpráv nechce proto, že jde o stejný typ vakcíny jako od Pfizeru a Moderny, je z nich ale nejdražší a většina dávek má být dodána až na přelomu letošního a příštího roku.

Česko má objednáno zhruba 25 milionů dávek vakcín proti covidu-19, většina z nich se podává ve dvou dávkách. Očkuje se látkami od Pfizeru, Moderny a AstraZenecy, obě potřebné dávky dostalo od počátku očkování koncem prosince téměř 800 tisíc lidí, aspoň jednu dávku má víc než 1,48 milionu lidí.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ve čtvrtek napsal na Twitteru, že od dubna do června by mělo do Česka přijít 1,179 milionu dávek od Pfizeru navíc.

Chci se s vámi podělit o radostnou zprávu. Od posledního týdne v dubnu do konce června budeme mít navíc 1179000 dávek očkovací látky Pfizer/BioNTech. Postupně tak budeme očkovat i přes 100000 dávek denně. Omlouvám🙏se všem za včerejšek-léto by tak mohlo být i bez roušek venku! — Petr Arenberger (@PArenberger) April 15, 2021

Nejisté jsou dodávky vakcíny od firmy Johnson & Johnson, která pozastavila distribuci do Evropy kvůli prošetřování možné souvislosti se vznikem krevních sraženin. O případných dodávkách ruské vakcíny Sputnik V, která zatím nebyla schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), odletí v pondělí do Moskvy vyjednávat vicepremiér a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD).