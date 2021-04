Škola chce pokračovat v soudním sporu se studentkou o hidžáb. Obrátila se na Nejvyšší soud

„Dovolání podala žalovaná střední zdravotnická škola,“ uvedla Tauberová. Podání dovolání ČT potvrdil také advokát školy Radek Suchý, který zdůraznil, že Nejvyšší soud bude rozhodovat pouze o pokračování řízení, nikoliv o samotném sporu.

Obvodní soud pro Prahu 10 loni v létě řízení zastavil poté, co studentka stáhla žalobu. Mladá žena svůj krok zdůvodnila obavami z nenávistných útoků. Její právnička v médiích uvedla, že dívka čelila vyhrožování a setkala se s obtížemi při hledání bydlení a zaměstnání. Škola se ale chtěla soudit dál. Městský soud v lednu v neveřejném zasedání rozhodnutí obvodního soudu potvrdil. Jeho rozhodnutí zastavit řízení nyní ještě na žádost školy přezkoumá Nejvyšší soud.

Spor z roku 2013

Somálská dívka v žalobě tvrdila, že opustila pražskou Střední zdravotnickou školu v Ruské ulici, když ji ředitelka v září 2013 vyzvala, aby si při teoretické výuce sundala hidžáb – šátek, jímž si muslimské ženy zahalují vlasy, krk a ramena. Domáhala se omluvy a 60 tisíc korun. U obvodního soudu ani u Městského soudu v Praze neuspěla, ale Nejvyšší soud poté rozhodl, že zákaz šátku při teoretické výuce nemá legitimní cíl a ČR nesmí diskriminovat některý z náboženských směrů. Spor proto vrátil k dalšímu projednání.

Škola argumentovala tím, že Somálka včas nedoložila dokumenty potřebné ke studiu a školu opustila ze své vůle. Dále škola uváděla, že „hysterii“ kolem případu rozpoutala až zpráva ombudsmanky. Instituce navíc trvala na tom, že každá škola má právo stanovit pravidla odívání i omezit náboženskou svobodu, a to mimo jiné proto, že zajišťuje bezpečnost žáků a také zachování sekulárního školství.

Právní zástupce školy Suchý k případu uvedl, že pokládá celou kauzu za politickou. „Považuji ji za pokus o prolomení hradeb do sekulárního českého školství, a to za vydatné podpory tehdejší ombudsmanky Anny Šabatové, která za celou tuto právní věc nese dle mého názoru plnou odpovědnost, jak to koneckonců potvrdilo i šetření Policie ČR,“ uvedl advokát.

Soudů v takzvané šátkové kauze se opakovaně zúčastňovali na podporu školy a její ředitelky odpůrci muslimů.