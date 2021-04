Hamáčkova cesta do Moskvy je česká bramboračka, myslí si exministr Petříček

Pokud by události dostaly jiný směr a na sjezdu by naopak členové strany dali přednost Petříčkovi, tak by exministr odchod svého soka z ministerstva vnitra nepožadoval. „Janu Hamáčkovi jsem to před sjezdem říkal, že neplánuji po sjezdu dělat zásadní řezy, personální změny. Nechal bych vládní tým v té podobě, v jaké byl,“ popsal.

Ve středu jako jeho možného nástupce Hamáček označil Jakuba Kulhánka, který v současnosti působí jako náměstek na ministerstvu vnitra. „Zahraniční politice se věnoval od studentských let, určitě má pro to dobré předpoklady,“ okomentoval Petříček.

Je mu líto, že v obsazení ministerského postu panují nejasnosti. „Na sociální demokracii mi záleží. Mrzí mě, co se v posledních dnech dělo, protože to důvěře nepřidalo,“ popsal.

Hamáčkova cesta do Moskvy není ohrožením českých zájmů, myslí si Petříček

Do nástupu nového ministra bude resort zahraničí řídit Hamáček. Ve středu oznámil cestu do Moskvy, kde chce vyjednávat o možném budoucím nákupu vakcíny Sputnik V, kterou by se podle Hamáčka v Česku mohlo očkovat po jejím schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA). Na cestě jej má doprovodit bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko, který se měl zasadit o dodávku Sputniku V na Slovensko.

„Cesta mi přijde jako pokračování toho, když vaříme českou bramboračku. Bohužel debata od počátku o Sputniku V je spíš zpolitizovaná než odborná. Má to být ministerstvo zdravotnictví, které řekne, jakou vakcínu můžeme použít,“ uvedl Petříček. České zájmy podle něj Hamáčkova cesta do Ruska neohrožuje. Objevily se spekulace, že by Hamáček v Moskvě mohl řešit také tendr na dostavbu Jaderné elektrárny v Dukovanech. To však vicepremiér popřel.