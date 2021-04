Silnice jsou volnější a řidiči se nevěnují řízení. Na konci března zemřelo šest motorkářů

Za první tři měsíce roku se stalo téměř 20 tisíc nehod. Přes tři tisíce lidí utrpělo zranění a 83 zahynulo. Oproti loňsku to byl pokles ve všech sledovaných kategoriích, policie ale čekala ještě lepší výsledky. Silnice jsou totiž volnější. Řidiči však často nepřizpůsobí jízdu mokré vozovce, nebo při řízení telefonují či ladí rádio.

„Právě nižší intenzita dopravy může u některých řidičů evokovat o to větší nepřizpůsobení rychlosti,“ uvádí ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Na Jesenicku například havaroval mladý muž, když jel příliš rychle na zasněžené silnici. Narazil do betonového sloupu a on i jeden ze spolujezdců zahynuli. Na Chomutovsku zase řidič osobního auta nedal na křižovatce přednost a srazil se s dodávkou. On a jeho spolujezdkyně nepřežili.

„Je horší viditelnost, nízké slunce. Mění se hodně teploty, takže může být ráno ještě někde námraza,“ říká ředitel BESIPu Tomáš Neřold.

Část motorkářů ztratí přes zimu návyky a vyježděnost

Za velmi krátké období od začátku roku zahynulo už i osm motorkářů, šest v rozmezí několika dnů. „Prakticky od 25. března do konce března se stalo těch pět smrtelných dopravních nehod,“ doplňuje Zlý. Šestá oběť pak přibyla ve čtvrtek večer. Při nehodě u Chotíkova na severním Plzeňsku zemřel motorkář, který se střetl s traktorem s vlekem. Motorkáři zahynuli převážně na silnicích druhých a třetích tříd.

Podle BESIPu mnoho motocyklistů během zimy ztratilo řidičské návyky a vyježděnost. Silnice jsou navíc ještě po zimě studené, což způsobuje špatnou přilnavost pneumatik, a stále na nich leží spousta nečistot, prachu i štěrku po zimních údržbách. BESIP proto apeluje na důkladnou přípravu motocyklu před vyjetím. Připravit by se na motorkáře na silnicích měli i řidiči aut.

Loni za celý rok zemřelo na silnicích 61 motocyklistů, což je meziročně o 14 méně. Nejvíce tragických nehod se stalo v zatáčkách, kde loni zemřelo 24 motocyklistů, tedy skoro 40 procent z celkového počtu obětí. Nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost, která byla důvodem nehod s 25 usmrcenými lidmi.

Policie letos žádné masivní velikonoční kontroly nechystá. Zajistí je hlídky na hranicích okresů. Na řadě míst je doplní technika pro měření rychlosti.