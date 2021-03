V Česku padaly teplotní rekordy, na Velikonoce se ochladí

Na přibližně polovině stanic, které měří více než 30 let, meteorologové ve středu zaznamenali teplotní rekord pro poslední březnový den. Letní teploty pětadvacet stupňů dosáhla dvě místa – Neumětely na Berounsku a Dobřichovice. Také v pondělí zaznamenala nejvyšší teplotu více než čtvrtina stanic měřících aspoň třicet let. Nejtepleji bylo na Mostecku v Kopistech. Na Velikonoce se ale ochladí. Od pátku do pondělí by se teploměr neměl dostat přes patnáct stupňů.