Zamořená Trojice neměla prioritu, Diamo ji i tak chtělo za miliardu vyčistit. Po odstoupení od smlouvy mu hrozí žaloba

Řeč je o problematické zakázce na sanaci znečištěného území bývalého dolu a koksovny Trojice v Ostravě. Zamořený šestihektarový pozemek se nachází pouhé dva kilometry od centra města. Podle původních plánů měla být hlavní část sanace již hotova. Ve skutečnosti se však do země ještě ani nekoplo. „Ekologická zátěž to je v každém případě a my bychom rádi viděli to území v jiném stavu, než v jakém je dneska,“ řekl starosta městské části Slezská Ostrava Richard Vereš (ANO).

Sanaci má na starosti státní podnik Diamo. Ten pod dohledem politiků od začátku postupoval tak, že státu nyní hrozí finanční ztráty ve stovkách milionů korun. „Já vnímám Diamo, když to řeknu s určitou nadsázkou, jako řekněme další divizi nebo odbor na ministerstvu průmyslu a obchodu, protože to je kompletně propojené,“ podotkl bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík (LES).

Výměny ministrů průmyslu měly na průběh zakázky klíčový vliv. Soutěž na vyčištění území Trojice vypsalo Diamo už v roce 2016, v době, kdy byl ministrem průmyslu sociální demokrat Jan Mládek. Když o tři roky později, v květnu 2019, státní podnik uzavřel smlouvu za více než miliardu korun, vedl ministerstvo už Karel Havlíček (za ANO). Ten kvůli smlouvě odvolal bývalého ředitele Diama a nové vedení podniku od smlouvy odstoupilo.

„Diamu nebyly přiděleny rozpočtové prostředky ze strany jeho zřizovatele. Tím je ministerstvo průmyslu a obchodu, tak se rozhodlo tuto sanační akci ukončit, respektive v ní nepokračovat z důvodů neexistence její priority,“ prohlásil právní zástupce společnosti Petr Michal.

Sdružení firem v čele se společností EKOM CZ, které zakázku vyhrálo, takové rozhodnutí ale neuznává a státnímu podniku hrozí žalobou o více než 100 milionů korun.

„Celé to odůvodnění, že na to nejsou peníze, na mě působí spíše jako výmluva pro to, aby ministerstvo, případně Diamo mělo argumenty pro to zrušení,“ sdělil ředitel Transparency International Petr Leyer.

Ministerstvo průmyslu vs. ministerstvo financí

Stát se už v 90. letech rozhodl, že území vyčistí z peněz programu revitalizace. Ten slouží pro financování ekologických projektů na zahlazování následků hornické činnosti. Seznam akcí, které stát v jednotlivých letech zaplatí, společně sestavují resorty financí a průmyslu. „Ministerstvo průmyslu mohlo ten seznam ovlivnit. Nicméně finálně o tom rozhodovalo ministerstvo financí, které předkládalo vládě ten seznam priorit,“ vysvětlil bývalý náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Zamořená Trojice se na seznam priorit nikdy nedostala. Na podzim 2016 Diamo miliardovou zakázku na vyčištění přesto samo vyhlásilo. „My jsme se to dozvěděli z registru zadaných veřejných zakázek, že taková věc se naprosto nesystémově na ministerstvu průmyslu a obchodu, respektive na státním podniku Diamo děje. Přiznám se, že nás to více než šokovalo,“ upřesnil Závodský.

Diamu ve stejné době chyběly stamiliony korun na dokončení jiné, závažnější ekologické zakázky – odstranění zapáchajících ropných lagun nedaleko centra Ostravy. „V roce 2017 jsme právě apelovali na vládu, že bychom byli rádi, aby i ty finanční prostředky, které vlastně chyběly na sanaci lagun Ostramo, byly právě převedeny na tuhle ekologickou zátěž a neotevírala se nová zakázka sanace Trojického údolí,“ řekla náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová (ANO).