Reportéři ČT: Stavba teplovodu z Temelína se kvůli sporu zastavila. Problémy mají desítky firem

„Zbytečná práce…, nezaplacená, ještě teď navíc se budou dělat nějaké práce zbytečné, které nemusely být, prostě vyhozené peníze,“ komentuje situaci další subdodavatel František Janovský. Tempo práce začalo výrazně zpomalovat po nástupu koronaviru, popisuje Jan Morava z jiné subdodavatelské firmy, na stavbě začali chybět lidé. „Tím pádem docházelo k posunu termínu, největší problém byli lidé, nakolik jsme měli problémy je dostat přes hranice. Byli v karanténě, chyběli technici na zvládání. My jsme nemohli kopat, když jsme neměli svářeče, spojkaře, koronakrize dost zasáhla do této stavby,“ vysvětluje.

„Jedu na DPH osm set tisíc. Ty peníze nemám. Teď si vemte, že musíte vyplatit chlapy, dát jim peníze. Není to možné, aby to takhle fungovalo,“ uvedl Jan Šplíchal z další subudodavatelké firmy.

Teplo z jaderné elektrárny má vytápět domácnosti v Českých Budějovicích a nahradit zdroj z tepelné elektrárny. Podle Svitáka by tak ovzduší bylo ušetřeno až osmdesáti tisíc tun CO 2 ročně.

Stavba teplovodu z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic skončila neslavně. Je zastavená, teče do ní. Subdodavatelé nedostali zaplaceno zhruba tři sta milionů korun. Zkrachoval totiž hlavní dodavatel, firma Tenza. Na vině byly komplikace spojené s koronavirem. Investorem stavby je polostátní společnost ČEZ. I přes několikaměsíční jednání s dodavatelskou firmu Tenza se ČEZu nepodařilo rozjetou stavbu dokončit. Krach nebo výrazné problémy teď čekají mnohé firmy, které na stavbě pracovaly a nedostaly zaplaceno.

„Když je započaté dílo ze strany subdodavatele a přijde zcela nový dodavatel, který nebude jakýmkoliv způsobem smluvně vázán s dosavadními subdodavateli, tak vznikne neuvěřitelný smluvní chaos, protože oni budou říkat: toto je naše dílo, oni (druzí) budou říkat: co je mi do toho,“ uvedl bývalý náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Na dotaz, zda ČEZ pandemickou situaci nějak zohledňoval, mluvčí reagoval slovy: „My jsme opakovaně se společností Tenza jednali, snažili jsme se jim maximálně vyjít vstříc, ale my opravdu nemůžeme zaplatit za něco, co Tenza není schopná doložit, jednoznačně nám deklarovat, to bychom porušili péči řádného hospodáře.“

„V žádném případě jsme nikoho nenutili k tomu, aby dál v pracích pokračoval, my jsme hledali se společností Tenza řešení. Pro nás to byla varianta číslo jedna, dokončit projekt se stávajícím dodavatelem,“ zdůraznil mluvčí ČEZu Sviták. „Celou dobu jsme byli ubezpečováni o tom, že dojde k zaplacení starého dluhu a k vyrovnání i prací, které budeme dále realizovat. Ze strany ČEZu jsme byli ubezpečováni, že probíhají jednání,“ zopakoval za subdodavatele Morava.

ČEZ s firmou Tenza jednal o možnostech, jak stavbu dokončit. Ve hře bylo například, že stavbu převezme jiný dodavatel. Subdodavatelé by tak zůstali. Mezitím ale firmy na stavbě pokračovaly dál. Z další části teplovodu udělaly zhruba 2,5 kilometru. Stačilo by dokončit dalších půl kilometru a ČEZ by tuto část stavby převzal a zaplatil. To se ale už nestalo.

Podle subdodavatelů jim nyní Tenza dluží za celou stavbu tři sta milionů korun. „Nebavíme se o pár korunách, ale bavíme se o tři sta milionech českých korun, které vlastně byly našimi společnostmi na stavbě zrealizované, myslím si, že jsme byli jakože úplně krutě podvedeni,“ zdůrazanil Brisuda.

„Všem říkali, jak se dohodnou. Řešili to už od srpna nebo od července. Jenže všem řekli až na začátku února, že odstupují od všech jednání. To přece není možné,“ doplnil Kadlec, který si napířklad kvůli stavbě na žádost objednatele pořídil nakladač za tři miliony, aby se s jeho pomocí mohly zasypat teplovodní trubky.

Janovský dodal, že v jeho případě to znamená, že nemůže platit dál faktury za naftu, na výplaty si musel vypůjčit a v lednu už také musel propustit čtyři lidi.

Mluvčí ČEZ Sviták však zopakoval, že firma zaplatila za veškeré práce, které jim společnost doložila a předala. Jenže z tříkilometrového úseku, který by mohl ČEZ převzít a zaplatit, chybělo dodělat zhruba půl kilometru, připomněla redaktorka. Podle odborníků přitom řešení skutečně bylo.

„Jestliže dodavatel je v úpadku, tak v takovém případě je potřeba se zamýšlet nad tím, jak zakázku dokončit, respektive jak ji nově zadat. Jednou z možností nového zadání, jak ji dokončit, a nedovedu si představit, upřímně řečeno, jiné řešení, je ji zadat stěžejním subdodavatelům, kteří fakticky stejně tu práci vykonávali,“ uvedl bývalý náměstek ministra financí Závodský,

Podle mluvčího ČEZu však variantu, aby projekt dokončili subdodavatelé, znemožňuje zákon. „Já tam protizákonnost nevidím, to stěžejní know-how patří právě těmto subdodavatelům a z tohoto důvodu nevidím důvod, proč právě jim nedat v následném tendru napřímo dopracování takovéto práce,“ reagoval Závodský.

Všichni subdodavatelé zároveň potvrzují, že v práci jsou schopni pokračovat. „Kdyby nám řekli: pokračujte, někdo vám bude platit dál, tak by nebyl problém, my jsme do práce chtěli chodit,“ souhlasili.

Stavba chátrá, do výkopů teče

V ČEZu má sedmdesát procent stát. Ministerstvo financí, za které sedí v dozorčí radě dva náměstci, rozhovor na kameru odmítlo. „Samozřejmě platí, že pokud by se kterýkoliv ze subdodavatelů cítil ze strany společnosti Tenza jakkoliv poškozen, může využít všechny možnosti stanovené právním řádem České republiky a obrátit se na místně příslušný soud,“ zaslal vyjádření ministerstva financí mluvčí Michal Žurovec. Přes tiskovou mluvčí odmítl rozhovor také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

„Každý má rodinu, rodinu je třeba živit a my nemáme už z čeho platit. Už je to na bodě zoufalství,“ připomněl jeden ze subdodavatelů.

Navíc stavba nyní chátrá a leží ladem. Do otevřených výkopů teče. „Roury měly být okolo dvou metrů níž, ale tím, že to zaplavila voda, tak je to zdvihlo, teď se to musí celé vyčerpat, vyměnit podloží a znovu zasypat, aby to bylo v zemi. Odhadujeme, že teď škody na díle můžou být řádově v desítkách milionů. Je mi z toho do pláče, protože nakonec to takto skončí a při troše ochoty by to mohlo fungovat,“ konstatuje subdodavatel Morava.