Zpřísňují se podmínky cestování, na vině je především britská varianta viru

Krize v cestovním ruchu

Cestovní kanceláře loni prodaly jen třetinu zájezdů oproti roku předchozímu. Deset z nich kvůli přísnějším podmínkám navíc stále vyřizuje prodloužení pojištění proti úpadku. Bez něj nemůžou se zájezdy obchodovat. Ostatní pobyty na léto dál nabízejí.

Kanceláře teď zákazníky lákají na různé benefity. Pokud například onemocní těsně před odjezdem, vrátí jim většinu peněz. „Pochopitelně pokud by do nějaké destinace cestovat nešlo, tak bychom to vyřešili změnou destinace. Pokud by nešlo vycestovat, vrátili bychom peníze,“ říká mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

„Rozšířili jsme naši nabídku letních zájezdů, přibližně o 15 procent jsme navýšili kapacity, lidé chtějí cestovat, nakupují zájezdy,“ přibližuje mluvčí Čedoku Eva Němečková. Nákupní zvyky klientů se ale proměnily. „Obecně je menší poptávka, zákazníci jsou opatrnější, víc se ptají, veškerý nákup déle trvá. Co se týká letenek, kupují na dva tři týdny dopředu, nenakupují na delší období,“ říká ředitel prodeje Student Agency Jiří Herman.

Klienti některých cestovních kanceláří navíc stále řeší to, že nedostali zpět peníze za zrušené zájezdy z minulého roku. „FIRO-tour je v mimořádném moratoriu, stále pokračují jednání o zajištění financování další obchodní činnosti. Klienty prosíme o trpělivost a vyčkání do konce mimořádného moratoria,“ uvedla ve vyjádření cestovní kancelář.

Moratorium by mělo trvat do konce února. Minimálně do té doby tak stovky jejích klientů zpět své peníze nedostanou.