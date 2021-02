Cílem je netrestat zodpovědné, míní o příspěvcích pro lidi v karanténě ministryně Maláčová

Podle ministryně je nejdůležitější, aby byl systém přínosný pro veřejnost. „My už několik měsíců diskutujeme. Všichni, co diskutujeme, tak nám běží plný plat. Kdežto tito lidé musí často opětovaně jít do karantény za 60 procent,“ zdůraznila. Schůdné jsou přitom podle ní všechny tři varianty příspěvku. Snaha bude také o to, aby přístup k penězům nebyl administrativně náročný.

Lidé hlásí jen část kontaktů, tvrdí Maláčová

Smyslem příspěvku je motivovat lidi, aby chodili na testy a aby hlásili rizikové kontakty. Maláčová uvedla, že počet nahlašovaných kontaktů je malý a podle odborníků neodpovídá realitě. „Cílem tohoto návrhu je netrestat zodpovědné lidi a za velmi malé peníze relativně rychle dostat pandemii pod kontrolu,“ řekla.

Některé evropské státy své občany k dodržování karantény už finančně motivují. Například v sousedním Německu dostávají zaměstnanci, kterým úřady nařídily izolaci a nemohou pracovat formou home office, náhradu ve výši plné mzdy, a to až šest týdnů. Podobné podmínky tam platí i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a ostatní pracovní úvazky.

Švédská vláda začala vyplácet nemocenskou od prvního dne, kdy lidé musí zůstat doma. Zaměstnanci berou přibližně 80 procent platu, OSVČ mají nárok na 700 švédských korun, což je přibližně 1800 českých. V Portugalsku mají ti, kteří byli v kontaktu s nakaženým, jsou pozitivní nebo se u nich projevily příznaky, nárok na sto procent svého základního platu. A to po dobu 14 až 28 dnů.

Nemocenská v Česku je v evropském srovnání nízká, připouští ministryně

„V evropském srovnání máme skutečně velmi nízkou nemocenskou,“ připustila Maláčová. Návrhy by podle ní měly situaci vyřešit a pomoci dostat epidemii pod kontrolu. „A když to vezmu z druhého koutu, tak v podstatě my tou nízkou nemocenskou 60 procent v podstatě trestáme lidi, kteří jsou zodpovědní,“ upozornila.

Vyšší nemocenskou přitom podle ministryně bude stát zaměstnavatelům refundovat. „Nemocenská je nastavená tak, že prvních 14 dní vykrývá zaměstnavatel. A my si myslíme, že v této velmi těžké době by to bylo krajně nespravedlivé, mohl by to být vlastně ten poslední hřebíček do rakve některých zaměstnavatelů,“ podotkla Maláčová s tím, že s proplácením počítají všechny tři návrhy.