Vláda spoléhala na intuici a na očkování se nepřipravila, kritizuje šéf lékařské komory

Hejtman Vysočiny kritizuje rozdělení vakcín po prvních dodávkách. Do regionů totiž zamířily podle nejasného klíče a až později se začaly rozdělovat podle počtu obyvatel. „Logicky došlo k tomu, že když došlo k výpadku společností Pfizer a BioNTech a nenaplnilo se, že vakcíny bude stále víc, některé kraje se dostaly do situace, že nebudou mít vakcíny dostatek,“ vysvětluje Schrek.

Tachezy připomíná, že všechny dosud schválené vakcíny udávají padesáti až sedmdesátiprocentní ochranu i při první dávce. Lidé by ale měli být opatrní, protože i v případě druhé obdržené dávky musí na plnou ochranu čekat až čtrnáct dní. Prodleva mezi dávkami může být v případě vakcíny Pfizer podle studií 42 dní. „Nedá se vyloučit čistě teoreticky, že bude fungovat i větší rozmezí, ale neexistují pro to data. Rozhodně bych nedoporučovala prodlužovat to nad uvedenou dobu,“ předesílá.

Dle svých slov by se odbornice z Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nechala očkovat první vakcínou, kterou by měla k dispozici: „Je důležité proočkovat všechny rizikové skupiny a co nejvíc lidí co nejdřív. Všechny schválené vakcíny, které tu máme, fungují velmi dobře a není potřeba váhat,“ říká.

Vláda se nepřipravila, start očkování byl intuitivní, kritizuje Kubek

Kraj Vysočina je podle Schreka schopen v pěti očkovacích místech v tuto chvíli vakcinovat až osm tisíc lidí týdně. Hejtmanství je také připraveno zařídit očkovací centra – nyní se očkuje v nemocnicích –, která by zvládla proočkovat patnáct až dvacet tisíc lidí týdně. „Proto jsme mobilizovali všechny zdravotníky. Pokud zřídíme velká očkovací centra, prosíme o součinnost a spolupráci všech, kteří nám mohou pomoci,“ popisuje přípravy hejtman.

Za ideální považuje velká očkovací centra Kubek, podle nějž jsou dostupná pro auta, bezbariérová a dá se v nich snadno dohlédnout na hygienické podmínky. Prezident lékařské komory kritizuje vládu za to, že nevěnovala pozornost očkovací strategii, přičemž už od léta bylo jasné, že jedinou cestou z pandemie je právě vakcína.

„Měli jsme si vakcín objednat mnohem víc a tím bychom možná předešli současné krizi. Kdyby byl větší podíl krácen, tak i to množství by mohlo vyjít,“ vytýká Babišovu kabinetu Kubek, podle nějž byl přístup k očkování čistě intuitivní.