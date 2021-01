Skiareály vybízí lidi k odchodu. Pravomoce na jejich vykázání ale nemají, tvrdí střediska

„Nebudeme suplovat práci policie, honit někoho po kopci a vyhánět ho. Musí si to zabezpečit stát, a ne my, není to v naší pravomoci,“ uvedla mluvčí největšího krušnohorského lyžařského areálu Klínovec Hana Hoffmanová.

Také skiresort Buková hora na Orlickoústecku vyzval návštěvníky, aby nevstupovali na sjezdovky. Vedle toho, že by mohli poničit sněhovou vrstvu, by se vystavovali riziku úrazu, neboť na svazích mohou jezdit rolby, vedou tam hadice k zasněžování a kabely s elektřinou. Lyžařský areál v Hlinsku vyhradil pro sáňkaře a jízdu na bobech prostor za dětským svahem.

Stejně jako klínovecký skiareál nebude lidi vybízet k odchodu ze svahů, nebudou nikoho ze sjezdovky vyhánět ani pracovníci Bílé na Frýdecko-Místecku. Vedoucí střediska Jaroslav Vrzgula argumentoval tím, že k tomu ani nemají pravomoc, protože lidé do lesa na procházku jít mohou. „Ať si to dělá vláda se svými nástroji moci, které má,“ řekl Vrzgula. Lanovka, která v posledních dnech ve středisku vyvážela na kopec pěší turisty a běžkaře, od soboty ale nepojede.

„Nemyslíme si, že by sezona byla ztracená, na druhou stranu je nereálné očekávat, že by se skiareály otevřely třeba v průběhu příštího týdne. Bude to do značné míry odpovídat tomu, co třeba očekáváme v úrovni číslo čtyři PSA,“ řekl Havlíček.