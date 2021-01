Reportéři ČT: Rodina šéfa lánské lesní správy Baláka získala několik nemovitostí ze zkrachovalých firem, které sám řídil

V té době už Balák firmě šéfoval deset let, není však jasné, kdo byl majitelem společnosti. Z obchodního rejstříku lze vyčíst pouze to, že sídlila v Lucembursku. Stejní majitelé vlastnili i druhou lesnickou firmu České lesy, kterou také řídil Balák, a to ve stejnou dobu. Ta však měla na rozdíl od Lesů Hluboká nad Vltavou velký majetek.

Společnost později o zakázky přišla a dostala se do velkých dluhů. To vyvrcholilo v roce 2012, kdy už Lesy Hluboká nad Vltavou nebyly schopny splácet své pohledávky. Dluhy firmy měly být až 44 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že Lesy Hluboká nad Vltavou úvěr nesplatily, přišla společnost České lesy o majetek. Ten byl ale v několikanásobně vyšší hodnotě, než samotná půjčka. Stalo se tak na základě úvěrových smluv, které za obě společnosti podepsal Miloš Balák.

Ředitel Lesní správy Lány ale tvrdí, že ve skutečnosti byly smlouvy k úvěru s firmou KKCG vstupenkou do lesnického podnikání. „Nejednalo se o půjčku, ale de facto o zálohu, která měla být později kapitalizována,“ uvedl. To znamená, že strategický partner by získal část akcií Lesů Hluboká nad Vltavou, a začal by také v lesnictví podnikat. Firma KKCG ale tvrdí něco jiného.

Zisk šel za firmou Milroy

„Jednalo se o standardní půjčku. Délka půjčky vycházela z požadavku dlužníka a jeho podnikatelského záměru. Poté, co se ukázalo, že dlužníci nejsou schopni splácet, skupina KKCG prodala pohledávky společnosti Milroy. Tím byla pro KKCG celá transakce uzavřena,“ napsala mluvčí skupiny KKCG Dana Dvořáková.

Právě za společností Milroy, která sídlí v Panamě, měl jít veškerý zisk z transakcí. V Česku firmu zastupoval jenom advokát, na žádost o rozhovor ale nereagoval. Vyjádření odmítl i Miloš Balák.

Poté, co obě firmy, které Balák řídil, skončily v dluzích a jejich majetek v panamské firmě Milroy, se některé z nemovitostí v krátkém čase dostaly k jeho rodině, a to za zlomek jejich původní ceny. Balákova manželka tak například za 750 tisíc korun koupila dům v Jivině, jehož cena byla původně dva miliony. Dříve nemovitost vlastnily Lesy Hluboká nad Vltavou. „Jedná se o dům, kde jsem v té době bydlel. A když se ukázala možnost ho koupit, prostě jsem ji využil,“ reagoval Balák.

Jeho manželka však velmi výhodně koupila i další nemovitost, jednalo se o polovinu rodinného domu, za který firma České lesy původně zaplatila tři a půl milionu korun. Balákova žena ho však koupila za 620 tisíc.

V obou případech podezřelých prodejů nemovitostí figuruje jako prostředník spolek Safari muzeum Hostín, který ve středních Čechách provozuje safari. Firma Milroy prodala středočeskému mysliveckému spolku nemovitosti za ceny, za které je vzápětí získala manželka Miloše Baláka, který je sám myslivcem. Jakou úlohu v tomto případu hrají hostínští myslivci, se ale reportérkám podařit nezjistilo, v sídle spolku s nimi nikdo mluvit nechtěl.

Luxusní dům za čtvrtinovou cenu

Další dům koupila za dva a půl milionu korun Balákova manželka jenom nedávno. Jde o objekt v rezidenční čtvrti v Hluboké nad Vltavou, který dříve patřil firmě České lesy. „Jedná se o nádherné rezidenční bydlení, žádanou lokalitu,“ řekl realitní odborník Ivan Horňák s tím, že dům v takové lokalitě by měl stát šest až deset milionů korun. „Kdybych já nabízel tuto nemovitost v této lokalitě za tuto cenu (2,5 milionu), tak mi zájemci urvou ruce,“ dodal.

I tento dům se z firmy Milroy dostal k rodině Miloše Babáka přes prostředníka, tentokrát šlo o podnikatele Lukáše Basíka. „Děkuji za nabídku rozhovoru, ale nebudu své soukromé aktivity do médií nijak komentovat,“ napsal. Balák pouze řekl, že důvody, proč majitel dům prodal pod cenou, nezná.

„Pokud se manželka pana Baláka dostane k nemovitosti pod cenou, tak to samozřejmě vyvolává otázky, zda tato výhodná koupě není formou odměny za nějakou protislužbu,“ řeagoval na podezřelé nákupy nemovitostí Mejzlík. „Jim šlo o to, vyvést ten majetek a rozdělit si ho mezi sebou. To se dá dneska snadno doložit,“ uvedl Slowik.

Lucemburská firma, která společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a České lesy vlastnila, vede v Česku řadu soudních sporů, ve kterých se domáhá vrácení majetku. „Celé toto schéma na mě působí, jako když se nějaká skupina snažila vyvést majetek z těch společností. Z bohaté společnosti se tak stane vytunelovaná schránka, a to díky jednáním, která udělal pan Balák jako člověk, který měl oprávnění tyto obchody udělat,“ komentoval právník Transparency International Jan Dupák.