Začal soud v kauze údajného ovlivnění zakázky v Lánské oboře. Šéf správy Balák vinu odmítá

Podle obžaloby Balák mimo jiné umožnil Tkadlecovi podílet se na přípravě projektové dokumentace pro zakázku a předem se seznámit s místy, kde se práce uskuteční. Balákův právní zástupce to odmítl, Tkadlec byl podle něj na místě, protože na něm společnost Energie prováděla první etapu prací. Ten při výslechu uvedl, že se projektanti obraceli na něj, a ne obráceně. Připustil, že poskytl náměty, ale ne pokyny. V projektu podle Tkadlece nebylo nic, co by mohla zajistit unikátně pouze společnost Energie - stavební a báňská.

Odposlechy podle právníků nelze použít jako důkazy

Právní zástupci obžalovaných u soudu také zpochybňovali některé důkazy, například oprávněnost pořízení odposlechů. „Odposlechy se neprověřovaly konkrétní trestné činy, o kterých měli podezření, že se měly stát, ale v podstatě preventivně monitorovaly činnost Miloše Baláka a dalších obžalovaných, aby teprve prostřednictvím odposlechů zjistili protiprávní jednání, kterého se údajně měli dopustit,“ dodal Balákův právní zástupce Lukáš Trojan. Vedle toho zástupce tvrdí, že o odposleších rozhodoval soud, kterému to nepřísluší.

Zakázka se týkala zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava, a to druhé etapy. Součástí byla i rekultivace. Hodnota zakázky s DPH přesáhla 200 milionů korun.