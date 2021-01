Zájem o práci u policie roste. Letos přitom sbor nedostane přidáno

„Byl jsem pro to, aby se policistům a hasičům přidalo do tarifu, nicméně s tím jsem u paní ministryně (financí) a pana premiéra neuspěl,“ konstatuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle šéfky státní kasy Aleny Schillerové (za ANO) jsou důvody především ekonomické.

„Příslušníci to samozřejmě vnímají negativně v tom, že měli o tři tisíce větší výplatu a za půl roku jim byly odňaty a dány do vedlejšího okresu,“ říká Drexler. Podle Švejdara šla priorita k nenaplněným útvarům. „Řekli jsme si nějaké číslo, které v letošním roce je 92 procent naplněnosti. Pokud útvar má nižší naplněnost, tak má nárok na stabilizační příplatek,“ vysvětluje policejní prezident.

Policie dál nabízí náborový příspěvek, který se podle regionu pohybuje od 75 do 150 tisíc korun. V krajích s největším podstavem dostávají policisté stabilizační příplatky. Dosáhne na něj každý čtvrtý člen sboru a pohybuje se od dvou a půl do pěti tisíc korun.

Hamáček chce tarifní platy zvýšit

Zvýšit tarifní platy je nyní jeden z posledních úkolů, kterého chce v končícím volebním období dosáhnout ministr vnitra. „Pokud bude politická vůle – a já věřím, že ano – příští rok přidat příslušníkům bezpečnostních sborů, tak ministerstvo vnitra připraví návrh nové tabulky,“ říká.

Reálná by podle části odborářů a politiků byla jednotná paušální částka do tarifů. „Nemám informaci o tom, že by třeba ten stabilizační dostávali všichni, tak jak měli. Takže slibovat někomu další navyšování, když ještě v tuto chvíli neplním ani to, co jsem slíbil před dvěma lety, mně přijde nemorální,“ uvedla poslankyně Výboru pro bezpečnost Jana Černochová (ODS).

„Naposled to bylo 1500 korun, teď se můžeme bavit o částce nějaké jiné, ale řekněme stejné pro každého příslušníka,“ řekl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Podle poslance a člena výboru pro bezpečnost Jana Bartoška (KDU-ČSL) je zásadní, aby ministerstvo financí do dalšího rozpočtu nalezlo úspory ve státním rozpočtu. „Aby nám nehrozilo v roce 2025–2026 spuštění dluhové brzdy,“ zdůraznil.

Zda a o kolik by policistům mohly v příštím roce růst platy, se začne poprvé řešit v dubnu. Schillerová ale výraznější úpravy nečeká. „S ohledem na vývoj ekonomické situace si nemyslím, že bych navrhovala nějaké razantní zvýšení platů ve veřejné sféře,“ podotkla.