Kampaň má vysvětlit systém elektronických dálničních známek. Omyly řidičů mohou být nevratné

„Pokud si lidé koupí elektronickou známku s okamžitou platností a špatně zadají SPZ, už to nelze opravit. Musíme chránit systém před možným zneužíváním. Modelovým příkladem je to, že by si někdo ráno koupil elektronickou známku, přes den ji využíval a večer stornoval platbu,“ upozornil mluvčí Cendisu Martin Opatrný. U známek koupených na internetu s předstihem je oprava možná před datem platnosti, u vinět koupených na poště nebo benzinkách pak do 15 minut po koupi.

V současnosti zájem o známky postupně roste, nyní se v průměru prodává asi 50 tisíc známek za den, v prosinci to bylo okolo 10 tisíc vinět. Na konci ledna ovšem kvůli závěru platnosti starých ročních kuponů lze očekávat ještě větší nápor zákazníků. Podle šéfa Cendisu Jana Paroubka by se při nejvytíženějším scénáři v posledním lednovém týdnu mohlo prodat až 600 tisíc známek, v exponovaných dnech pak až 250 tisíc elektronických kuponů za den.

Podle Paroubka by systém měl být na podobný nápor připraven. „Máme to otestované, měli bychom to zvládnout,“ podotkl. Zároveň apeluje na motoristy, aby známky, pokud možno, pořizovali s předstihem pro řešení případných chyb při nákupu.

Nové známky se už nelepí na přední skla

Prodeje jsou zatím proti loňsku nižší. Důvodem může podle Cendisu být koronavirová krize a s tím spojené omezené cestování, ale také flexibilita elektronických známek. Motoristé si totiž mohou nově zvolit začátek její platnosti bez ohledu na kalendářní rok. Oproti minulosti tak nemá smysl, aby roční známku kupovali v lednu, pokud začnou jezdit na dálnici až v březnu.

Většinu známek řidiči zatím koupili přes internet na webu edalnice.cz, a to více než 80 procent všech vinět. Pobočky České pošty prodaly 72 309 kusů, čerpací stanice EuroOil dalších 54 699 elektronických známek a samoobslužné kiosky, které fungují od ledna, 2466 dálničních známek.

Elektronické známky jsou vázány na registrační značky vozidel, řidiči už tak nemusí lepit známky na přední skla jako v minulosti. Libovolně nastavit datum začátku jejich platnosti je možné s předstihem až 90 dnů. Roční známky budou nyní fungovat po dobu 365 dní bez ohledu na kalendářní rok, dosud platily vždy 14 měsíců od prosince předcházejícího roku do konce ledna roku příštího.

Zahájení prodeje v první prosincový den provázely problémy, kdy systém krátce po svém spuštění přestal kvůli technické chybě fungovat. Zprovozněn byl ještě týž den odpoledne, výpadek systému však vyvolal vlnu kritiky politiků i odborníků. Od té doby systém funguje bez výraznějších problémů.