Silnice mohou namrzat, fouká také silný vítr. Řidiči by měli dbát opatrnosti

Na některých silnicích v Moravskoslezském kraji jsou zbytky sněhu nebo jsou vozovky mokré po chemickém ošetření. Řidiči by tak měli dbát na zvýšenou opatrnost. Například v Jeseníkách na Bruntálsku je hlavně na silnicích nižších tříd ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Zajetý nebo rozbředlý sníh je místy i na Opavsku. Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Také ve výše položených oblastech Pardubického kraje zůstávají na silnicích zbytky sněhu. Většinou je rozměklý, v oblastech, kde se nesolí, tvoří uježděnou vrstvu. Všechny cesty jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Opatrně by měli řidiči jet v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky, Vysokého Mýta, Žamberka a v Železných horách. Úsek státní silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy. V oblasti Skutče se tvoří námraza.

V Královéhradeckém kraji ráno ležel na silnicích nižších tříd rozbředlý sníh. Řidiči by si měli dát pozor na mrznoucí mlhy. Hlavní silniční tahy byly ráno po chemickém ošetření většinou mokré, pouze na Rychnovsku ležely na silnicích prvních tříd zbytky rozbředlého sněhu, uvedli silničáři.

Meteorologové upozorňují, že místy se na mokrých površích může tvořit náledí také v Libereckém kraji. Varování platí i pro čtyřproudou silnici 35 z Liberce ve směru na Turnov, vyplývá z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Problémy mohou působit i stromy obtěžkané mokrým sněhem. Jeden ráno spadl na silnici 10 u Malé Skály, do dalšího narazilo auto na silnici 286 u Benecka. Nehoda se obešla bez zranění. V kopci od Liberce na Ještěd v noci zapadl kamion a částečně zasahuje do vozovky. Pro nákladní auta nad šest tun je nadále kvůli sněhu uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Objízdná trasa pro ně do Frýdlantského výběžku vede po silnici 13 přes Frýdlant.

Na Frýdlantsku má také ve středu dopoledne silněji foukat vítr, v nárazech by měl dosahovat až 65 kilometrů v hodině. Místy je ráno mlha. Zbytky rozbředlého sněhu jsou na silnicích I. tříd na Jablonecku a Semilsku a také na vedlejších na Liberecku a Českolipsku. V Jizerských horách, Krkonoších a Lužických horách je na silnicích ujetá vrstva sněhu.

#VYSTRAHA NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA-Ústecký, Liberecký a Královohradecký kraj

SILNÝ VÍTR-Liberecký kraj

NÁLEDÍ-Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina (středa 00:00-10:00). Více https://t.co/EEh5QxnJea pic.twitter.com/DfLnUECR1a — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 19, 2021

Místy jsou namrzlé také středočeské silnice. Námraza může být například na mostech, a to i na hlavních tazích, například na dálnici D10. Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné silnice na Benešovsku, kde kromě namrzlé vozovky musí řidiči počítat i se sněhovými jazyky na silnicích nižších tříd, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Sněhové jazyky se tvoří také na Příbramsku, obezřetní by také měli být šoféři na hlavních tazích v okolí Slaného, tedy na silnicích I/7 a I/16. Silnice v regionu jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku, Mladoboleslavsku a v okrese Praha-východ místy ještě zůstávají teploty pod bodem mrazu.

Na některých vozovkách na jihu Čech se může tvořit náledí. Silničáři kvůli tomu udržují povrch solí. Náledí se v posledních hodinách tvořilo hlavně na Strakonicku. „Může se vyskytovat i na jiných místech, obvykle bývá třeba na mostech. Silnice jsme ošetřili solí, ale pokud se to nerozjezdí, tak sůl nezačne pořádně působit,“ uvedl Martin Šulista z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Policie upozorňuje, že zase sněhové jazyky mohou způsobit komplikace na silnici číslo 3 u Netřebic na Českokrumlovsku, nebo na vozovce 145 u Šumavských Hoštic na Prachaticku.