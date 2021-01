Hamáček chce posunout sčítání lidí aspoň o šest měsíců. Statistici tvrdí, že by se musel změnit zákon

Nejméně o půl roku by chtěl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) posunout sčítání lidí, bytů a domů. To má odstartovat za dva měsíce. Za problémovou považuje tu část, kdy sčítací komisaři vyrazí do domácností. Podle předsedy statistického úřadu Marka Rojíčka by ale k půlročnímu odkladu byla potřeba změna zákona. Zástupci statistiků i České pošty tvrdí, že dokážou zajistit dodržení veškerých hygienických opatření. Rozhodnutí o konání sčítání musí nyní dát ministerstvo zdravotnictví.