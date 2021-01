On-line výuka děti poznamená, tělocvik potřebují kvůli imunitě, říká fyzioterapeut Kolář

„Sport vytváří náhradu environmentálnímu stresu, který jsme měli v dřívější době, když jsme museli mít daleko víc přirozené tělesné zátěže. Ta nás adaptovala, dnes to musíme nahrazovat sportem, nemáme přirozené stresové vlivy, vůči kterým bychom se mohli adaptovat,“ vysvětluje nadále dopady nedostatku pohybu.

Odhaduje, že pro dnešní děti bude výpadek tělesné výchovy zásadní, jelikož i měsíc bez sportování je složitý. Podle Koláře hrozí, že sport nahradí monitory počítačů a televizní obrazovky. „Pohybovou aktivitu v dětském věku v dospělosti nenahradíte. V dětském věku vznikají pamětní stopy na tělesnou zátěž v organismu, trénujete dopady pro imunitu. Ty se fixují a pak už jsou nenahraditelné. V dospělosti je nemůžete vycvičit do takové míry jako v dětském věku,“ varuje.

Poukazuje také na to, že se lidé musí připravit na dobu po koronaviru. Pandemie totiž přinesla on-line výuku, dětem chybí tělocvik, a tím i pohybová zátěž. Naopak se zvýšil výskyt psychických nemocí jako deprese, častější jsou u lidí sebevražedné myšlenky. „Doba je tak vyhrocená, že se bude mluvit o době před koronavirem a po koronaviru. Je to velmi závažné období,“ usuzuje.

Podle Koláře je dnešní odolnost vůči environmentálnímu stresu, kupříkladu i proti virům či bakteriím, nižší než u generací žijících před sto lety. Nadváhou trpí šedesát procent lidí, přitom pohyb je významnou prevencí pro onemocnění, jako je covid-19, zdůrazňuje fyzioterapeut. Upozorňuje na to, že covid-19 výrazněji ohrožuje třeba lidi obézní nebo s cukrovkou.

Umět se poprat o názor je důležité

Připouští také, že dříve se často dostával do sporů s lékaři. Má mezi nimi ale spoustu přátel a uvědomuje si, jak důležitá spolupráce s nimi je. „Je to taky trochu o typologii určitých lékařů. O tom, jak jsme schopni diskuze. Umět diskutovat je něco, to taky pomalu ztrácíme,“ domnívá se Kolář.

Poukazuje třeba na to, že medicína je rozdělena do mnoha úzce zaměřených specializací, kdy jsou různé oborové póly od sebe vzdálené podobně jako jaderná fyzika od kultury. „Je důležité, aby se hledala cesta, která dokáže integrovat póly do jednoho organismu,“ je přesvědčen fyzioterapeut, podle nějž takové uvažování v medicíně chybí.

„Medicína není jen o tom, že se ji naučíte z knížky a vyčtete v teorii. Medicína je určitým uměním, je to schopnost, pro kterou máte předpoklady, stejně jako ne každý může dobře zpívat či malovat. Operovat nemůže každý, musíte mít zručnost a tu trénovat,“ vysvětluje dále. Podle svých slov měl štěstí, že se setkával s širokým spektrem pacientů a měl jich za život spoustu, tudíž získal velkou zásobárnu různých přístupů.