Stát chystá další odměny pro zdravotníky. Mají být v podobné výši jako za první vlnu epidemie

„Já myslím, že by si to (zdravotníci) zasloužili, protože když se podíváte, co se tady dělo ve druhé vlně, že jsme měli obrovské počty hospitalizovaných, kolik lidí bohužel zemřelo, co se všechno tady dělo, to bylo xkrát horší než za první vlny,“ odpověděl premiér na otázku, zda budou odměny stejné jako na jaře.

Nejvyšší počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 hlásily nemocnice v listopadu, potom se situace zlepšovala - za měsíc klesl počet skoro na polovinu. Od té doby se drží většinou mezi čtyřmi a pěti tisíci, před Vánocemi ale počty opět stoupaly.

Pro zdravotníky vývoj situace znamenal větší nasazení i během svátků. Například zdravotní sestra z oddělení ARO uherskohradišťské nemocnice Barbora Skopalová bude muset odpracovat až šest dvanáctihodinových služeb za 10 dnů. „Člověk se musí smířit s tím, a jeho rodina taky, že doma to nebude vypadat, jak by si každý představoval. Úklid a podobné starosti jdou trochu stranou,“ uvedla.

Nová zkušenost pro zdravotníky

V nemocnici v Chrudimi navíc situaci komplikuje nákaza v řadách personálu, což ztížilo i plánování směn. „První vlna byla možná náročnější psychicky, kdy jsme nevěděli, s čím máme tu čest. Dneska už máme větší praxi, ale doba trvání a především intenzita té vlny přidává k psychickému vyčerpání i vyčerpání fyzické,“ řekl primář interního oddělení chrudimské nemocnice Tomáš Tomek.

Přizpůsobit se museli také na gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Motol. Případů, kdy má rodička covid, je nyní více než na jaře. „Rodíme ženy, které jsou pozitivní. V rámci výskytu, který momentálně v České republice existuje, tak je běžným pravidlem, že máme ženy s covid pozitivitou,“ popsal situaci přednosta kliniky Roman Chmel.