Alkoholové dýchánky či romantické západy slunce. Přerovští strážníci baví netradičními svodkami

„Vrchol A promptně vstoupil do fyzické rozepře mezi vrcholy B a C, čímž situace ještě vygradovala. Vrchol C tedy odvedl vrchol A na chodbu domu. Zde vrchol A kontaktoval oznamovatelku, která zalarmovala strážníky. Mezitím se vrchol A vrátil k ostatním vrcholům. Což byl vrchol všeho,“ popisuje Komínek rozepři , kterou musela přerovská městská policie řešit letos v listopadu.

Jeho netradiční svodky slaví úspěch. Ve virtuálním prostoru jejich fanoušci mluví o nominaci na literární cenu, ozývají se i návrhy na vydání policejních svodek v knižní podobě. Ačkoliv napsané vtipnou formou, jejich obsah mnohdy legrační není.

Když nemáte limetku, dejte tam grapefruit

Například nedávno se podle Komínka strážníkům při ověřování totožnosti hrdě přihlásil celostátně hledaný muž. Když si svou chybu uvědomil, útěkem se pokusil o zachování statu quo. O chvíli později už ale skončil v poutech.

„Někdy to přijde samo, někdy myšlenka je, někdy to napíšu a pak to celé vymažu a přepíšu to znovu, takže asi na to není nějaký recept. Někdy je to úspěšnější, jindy méně, jak říká klasik: když nemáte limetku, dejte tam grapefruit,“ popisuje svůj modus operandi zástupce ředitele přerovských strážníků.

Oslovovat veřejnost se mu daří. Na Facebooku sleduje přerovskou městskou policii přes čtrnáct tisíc lidí.