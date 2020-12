Sčítání lidu začne za čtvrt roku. Proces si už vyzkoušeli žáci některých škol

„Měli by chodit dvakrát v různou dobu, aby se vás pokud možno snažili zastihnout. Předají vám to a potom vám řeknou, kdy budou formuláře sbírat,“ uvedl Rojíček. Sčítací formulář bude možné vyzvednout, ale i vyplněný odevzdat na pobočkách pošt a Českého statistického úřadu. Prioritu má ale on-line sčítání.

Sčítání lidu má na českém území už stoletou tradici. Zároveň jde o zákonnou povinnost. S postupným rozvojem společnosti a země přibývalo i otázek. Ty zásadní se ale léta nemění. Týkají se například toho, kolik lidí se stěhuje a kolik naopak zůstává na stejném místě. Statistici se zajímají také třeba o to, čím obyvatelé Česka cestují do práce či do školy.

„Měli pocit, že se konečně zabývají něčím opravdickým. Že dělají něco praktického, co má smysl, že to nejsou vymyšlené slovní úlohy,“ poznamenala Lucie Bohatá, která na Arcibiskupském gymnáziu vyučuje. „To je to, co jsme vlastně chtěli, aby s nimi dále pracovali, aby to využili v hodinách,“ dodal Rojíček.

O celorepublikovém sčítání lidí se tito žáci dozvěděli v hodině občanské výchovy. Proces teď i z vlastní zkušenosti považují ze velmi důležitý a užitečný.