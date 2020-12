Policie prověřuje, jestli stíhaný soudce Sovák neovlivňoval i své kolegy. Vyžádala si několik spisů

Detektivové mají podezření, že Sovák ovlivňoval i své kolegy. Vyžádali si proto čtveřici spisů – mezi nimi je třeba i kauza údajně nevýhodných smluv Správy státních hmotných rezerv. V té vrchní soud pravomocně zprostil obžaloby Ondreje Páleníka a Tomáše Perutku.

„Je to zcela tragická záležitost pro vrchní soud a pro celou justici,“ okomentoval případ místopředseda Vrchního soudu v Praze Jan Sváček. „Na druhé straně je to dobré znamení v tom, že činnost orgánů činných v trestním řízení se nezastaví ani před branami soudu,“ dodal. Sváček také řekl, že od žádného ze soudců v minulosti neobdržel zprávu, že by se Sovák o některý z případů nějak intenzivně zajímal.