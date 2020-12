Žalobce navrhl uvalit vazbu na soudce v kauze údajného ovlivňování případů a korupce

„Státní zástupce podal návrhy na vzetí do vazby na čtyři obviněné. Jedna osoba byla ze zadržení propuštěna,“ uvedla Bradáčová. Policie pětici zadržela v sobotu, obvinila je z přijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení za tyto trestné činy hrozí až dvanáctileté vězení. Jedním ze stíhaných je podle informací Radiožurnálu i pražský právník Jiří Teryngel.

Na tři obviněné navrhuje žalobce uvalit vazbu kvůli tomu, že by mohli ovlivňovat svědky či mařit vyšetřování, u dvou z nich podle něj hrozí i to, že by mohli pokračovat v trestné činnosti. „U jedné osoby se jedná o důvody vazby útěkové,“ informovala Bradáčová.

Sovák byl v minulosti dvakrát dočasně zbaven funkce

Kriminalisté v sobotu zasahovali kvůli případu na vrchním soudu. Zásahu se podle serveru Lidovky.cz účastnil i Dörfl. Policie mu předložila jednak povolení k prohlídce soudních kanceláří, ale i souhlas prezidenta Miloše Zemana se stíháním jeho podřízeného. Sovákovi podle něj zanikne 31. prosince ze zákona jeho soudcovská funkce, je mu 70 let. Zproštění funkce tak předseda soudu navrhovat nebude.