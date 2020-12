Bývalý náčelník vojenské kanceláře Pilc má zpět prověrku a chce se vrátit na Hrad

Bývalý náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky Rostislav Pilc má opět bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Mohl by se vrátit na Hrad do vysoké funkce, upozornily Lidové noviny. Sám Pilc uvedl, že má s hlavou státu ústní dohodu, podle které by se měl po obnovení prověrky vrátit do čela vojenské kanceláře.